Malezya'da meydana gelen heyelanda dördü çocuk en az 19 kişi öldü

Kaynak, MALEZYA SİVİL SAVUNMA DAİRESİ/TWİTTER

22 dakika önce

Malezya’nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında, aralarında çocukların da olduğu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Afet, Cuma günü yerel saatle gece yarısı 03.00’te, aileler Batang Kali kasabasındaki bir çiftlikte uyurken meydana geldi.

Olayın ardından yüzlerce arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Çiftliğin yöneticisi en az 30 çocuğun ve 51 yetişkinin kampta bulunduğunu söyledi.

Yerel medya, Malezyalı yetkililerin 14 kişinin hala kayıp olduğu yönündeki bilgisini paylaştı.

İtfaiye yetkilileri ölenlerin arasında en az dört çocuğun olduğunu bildirdi.

New Straits Times’ın haberine göre 20’den fazla ilkokul öğretmeni de çocukların aileleriyle birlikte kamptaydı.

Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasadışı bir şekilde çalıştırıldığını açıkladı.

Nga ayrıca ülke genelinde nehirler, şelaleler ve yamaçlar etrafına kurulmuş tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının da derhal yedi gün süreyle kapatıldığını söyledi.

Ormanlık ve tepelik bir alanda meydana gelen toprak kaymasına neyin neden olduğu hala belli değil.

Yerel yetkililer olaydan önce hafif yağmurun olduğunu ancak bir sağanak yağış olmadığını bildirdi. Ancak, şu anda Malezya'da muson mevsimi devam ediyor.