Kuzey Kore: Ülkeye 'yasa dışı' şekilde giren ABD askeri Travis King'i sınır dışı edeceğiz

Kaynak, Reuters

bir saat önce

Kuzey Kore, Temmuz ayında görev yaptığı Güney Kore'den koşarak sınırı geçen Amerikan askeri Travis King'in sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı KNCA, King'in "yasa dışı" geçişiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve askerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

Ancak ajans, Er King'in ne zaman, nasıl ve nereye sınır dışı edileceği konularında ayrıntı vermedi.

Kuzey Kore, 23 yaşındaki askerin gözetimleri altında olduğunu 1 ay önce kabul etmişti.

KCNA'ya göre King, "ABD ordusundaki insanlık dışı muamele, ırkçılığa düşmanlığı ve eşitsiz ABD toplumuyla ilgili hayalkırıklığı yüzünden" Kuzey Kore'ye yasa dışı yollardan girdiğini söyledi.

Ajansın haberinde, "Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti'ndeki ilgili kurum, cumhuriyetin yasaları uyarınca, Kuzey Kore'ye yasa dışı yollardan giren ABD askeri Travis King'in sınır dışı edilmesine karar verdi" denildi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Travis King (siyah şapkalı) sınırı geçmeden önce bu tura katılıyordu.

Sınırı geçmesinden bu yana temas kurulamayan King'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi verilmedi.

King, 18 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Komutanlığı tarafından denetlenen ve Kuzey ile Güney Kore'yi ayıran askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katıldı. King, tur sırasında sınırı aşarak Kuzey Kore'ye izinsiz geçti.

King, daha önce de Güney Kore'de saldırı suçlamasıyla iki ay hapis yatmış ve 10 Temmuz'de serbest kalmıştı.

Ocak 2021’de ABD ordusuna katılan King, gözetleme uzmanı olarak görev yapıyordu.

1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge, dünyanın en sıkı korunan sınırlarından biri.

Mayın tarlalarının döşeli olduğu bölge elektrikli tel örgüler ve gözetleme kameralarıyla da çevrili.

Sınırın iki yakasında 24 saat alarm durumunda olan silahlı askerler de bulunuyor.