İzmir’de Millet İttifakı mitingi düzenlendi

Kaynak, CHP

30 Nisan 2023, 19:12 +03 Güncelleme bir saat önce

Millet İttifakı liderleri İzmir’in Gündoğdu Meydanı'nda beraber bir miting düzenledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Meydandaki bir binaya Kılıçdaroğlu’nu süper kahraman gibi gösteren ve üzerinde “İlk turda bitirelim. Ben Kemal, geliyorum” yazısının yer aldığı pankart asıldı.

Mitingde bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Ben sandığa gittim ve otoriter yönetimi değiştirdim diyerek çocuklarına anlatacaklar” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Millet İttifakı partilerinin liderleri ile İmamoğlu ve Yavaş da birer konuşma gerçekleştirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş ise, "Biz nefret dilini yok edeceğiz” ifadesini kullandı.

İmamoğlu da, " Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz; mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın” diyerek ekonomik gelişmelere atıfta bulundu.

Babacan’ın Rammstein göndermesi

Sosyal medyada ise Babacan’ın Eurovision ve Rammstein'a yaptığı gönderme çok konuşuldu.

Babacan miting sırasında şu sözleri kaydetti:

“2003'te Sertap Erener bize büyük bir gurur kazandırmıştı. Birinci olmuştu. Yine başaracağız. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, U2'yu, çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'ye. Türkiye bütün Avrupa'nın göz bebeği oluyor. Ne zaman? Düzgün yönetildiğinde. Yine dinleyeceğiz.”

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise meydandaki kalabalığa işaret ederek, "Bu şehir kutlu bir şehir ve bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu tekrar yerine getiriyor. Demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen yere düşürmediniz. Bu meydan Türkiye'nin yarınlarının müjdesidir inanın bana” sözlerini dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sinan Ateş'in katillerini bulacağız. Adalet için mücadeleye hazır mısınız? Adil ekonomik düzen için söz veriyoruz. Siyaseten de zenginleşme dönemi sona erecek” sözleriyle meydana seslendi.

Kılıçdaroğlu’ndan önce bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Hangi partiye oy verirseniz verin her aileden bir oy istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Sizlere ihtiyacımız var, birlikte başaracağız. 13. cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak” diyerek bütün liderler arasında en fazla hakaretin kendisine edildiğine dikkati çekti.