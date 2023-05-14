Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Kaynak, BİK

45 dakika önce

Ekşi Sözlük’ün yeni alan adına da erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BİK) site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk2023.com, 13/05/2023 tarihli ve 2023/4391 D. İş sayılı Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesi yer aldı.

Ekşi Sözlük'e Şubat ayında da erişim engeli getirilmiş, Ekşi Sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

Ekşi Sözlük Twitter hesabından yaptığı açıklamada, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördüklerini ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek "henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir kararın bulunmadığını" kaydetti.

Açıklamada, "bir önceki engelleme sürecinde yaşadığımız gibi, yine sözlük'te algı çalışması yapan bir grup kullanıcıya yaptırım uygulamamızı takiben sözlük'e erişim engeli getirildi" denildi.

Ekşi Sözlük, ilk olarak 21 Şubatta BTK tarafından engellenmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre bu karar Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Şubat tarihli kararıyla onaylanmış, yapılan itiraz sonrasında 2 Mart tarihli ek kararıyla engel kalkmıştı. Bu karara yapılan itirazla, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Mart tarihli kararıyla site tekrar engellenmişti.

Twitter bazı içeriklere erişim engeli getirdi

14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya platformu Twitter da bazı içeriklere erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Twitter'ın Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, bu adımın mahkeme kararları uyarınca alındığı ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.