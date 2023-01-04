Ronaldo'nun yeni kariyerinin ilk gafı: Suudi Arabistan yerine 'Güney Afrika' dedi

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21 dakika önce

Ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’ın El Nassr takımına yaptığı milyonlarca dolarlık transferden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, "Suudi Arabistan" yerine "Güney Afrika" diyerek gaf yaptı.

Ronaldo, Suudi Arabistan yerine “Güney Afrika’ya gelişim kariyerimin sonu değil” dedi.

Ronaldo’nun bir dil sürçmesi yaşadığı açıkça belliyken bazı Güney Afrikalı futbol tutkunları, dünyanın en büyük yıldızlarından birinin takımlarında oynamasını böylece hayal etti.

Güney Afrika Turizm Kurumu Twitter hesabında, 2010 Dünya Kupası için sahil kenti Durban’da inşa edilen Moses Mabhida Stadyumu’nda Ronaldo’nun oynamasını umduklarını belirti.

Güney Afrikalı Haber Sitesi Phakaaathi, yaşananı “büyük bir gaf” diye tanımlarken, sitenin futbol editörü Jonty Mark, “Suudi Arabistan ve Güney Afrika’nın baş harfleri (İngilizce’de) aynı olabilir ama Ronaldo’nun ilk basın toplantısında doğru ülkeyi söyleyememesi garip” dedi.

Ancak Twitter kullanıcısı @NVMakhanye, “200 milyon Euro kazanmak için ülkenin adını bilmene gerek yok. Neyse, Güney Afrika’ya hoş geldin Ronaldo” diye şaka yaptı.

Kaynak, Getty Images

Ronaldo, transferle alacağı açıklanan yıllık 200 milyon dolarlık ücretle dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olacak.

Suudi yetkililer, Ronaldo’nun basın toplantısındaki gafına müdahale etmedi. Portekizli yıldızı El Nassr’ın sarı mavi formasıyla Mrsool Park Stadyumu’nda coşkuyla karşılayan taraftarlar da gafa aldırmadı.

Arap dünyasındaki Twitter kullanıcıları da gafı görmezden geldi; Al Nassr’ın Twitter hesabında “Bugün herkes mutlu” denildi.