iSpace: Ay’a iniş yapmayı hedefleyen ilk özel girişim 'büyük ihtimalle başarısız oldu'

46 dakika önce

George Wright | BBC News

Kaynak, ISPACE Fotoğraf altı yazısı, Uzay aracının hafta sonu gönderdiği bir fotoğraf

Japon şirketi iSpace, Ay’a iniş yapmak için gönderdiği aracın büyük ihtimalle başarısız olduğunu açıkladı.

Hakuto-R adlı uzay aracıyla bağlantı, inişten hemen önce kesildi.

iSpace ay yüzeyine iniş yapan ilk şirket olmayı hedefliyordu.

İniş sırasında neyin yanlış gittiğinin anlaşılması için mühendislerin incelemelerinin sürdüğü açıklandı.

Tokyo merkezli şirket, Ay yüzeyinde gezecek bir aracı da taşıyordu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Japan moon probe robot", Duration 0,23 00:23 Video altyazısı, Uzay aracı, ay yüzeyinde dolaşması için bu mini-robotu taşıyordu

SpaceX’in Aralık ayında uzaya gönderdiği bu aracın Ay’a ulaşması beş ay sürmüştü. Sürenin bu kadar uzun olmasının nedeniyse maliyeti düşük tutmak için uzay aracının itiş gücünün sınırlı olmasıydı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Uzay aracını taşıyan SpaceX roketi

iSpace CEO’su Takeşi Hakamada, beklenen iniş süresinden 25 dakika sonra yaptığı açıklamada “Uzay aracıyla iletişim kuramadık. İnişin başarısız olduğunu düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Uzay aracından gelen son veri, yüzeyin 89 metre üzerindeyken alınmıştı.

Bugüne kadar ay yüzeyine yalnızca ABD, Rusya ve Çin araç indirmeyi başardı ve bunların hepsi devletler tarafından yapıldı.