Notting Hill Karnavalı iki yıl aradan sonra yeniden Londra sokaklarında

Kaynak, PA Media

26 dakika önce

Covid-19 salgını yüzünden 2019 yılından sonra üst üste iki yıl yapılamayan Londra'nın ünlü Notting Hill Karnavalı bu hafta sonunda bütün renkliliğiyle sokaklara geri döndü.

Pazar ve Pazartesi günleri devam eden sokak şenliği tamamlandığında milyonlarca kişinin katılmış olacağı düşünülüyor. Bugünkü karnavalı izleyenlerden biri ortamın "çok samimi ve mutluluk verici" olduğunu söyledi.

Pazar günü başlayan karnavalın ilk günü geleneksel olarak "aile günü" olarak tanımlanıyor ve parlak gösterişli giysileriyle karnavala katılan çeşitli gruplar Londra'nın batısındaki Notting Hill sokaklarında geçit yapıyorlar.

Bu yılki aile gününün geçit töreni, festivalin yapıldığı mahallede, 14 Haziran 2017'de içinde yaşayan 72 kişiyle birlikte yanan Grenfell binasında hayatını kaybedenler için 72 saniyelik saygı duruşuyla başladı. Pazartesi günü öğleden sonra aynı sebeple bir saygı duruşu daha yapıldı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Bu yıl Grenfell yangınında hayatını kaybedenler saygı duruşlarıyla anıldı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan "Bir Londralı olarak karnavalın geri dönüşünden çok memnunum" dedi.

İkinci gün eğlenceleri büyük bir kalabalığın katılımıyla devam ederken, insanların üzerine çıkıp dans ettiği bir otobüs durağının yıkılmasıyla iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Dün de polis gün boyunca 38 kişinin, darp, uyuşturucu bulundurma, çevreye zarar verme, cinsel saldırı, ve silah bulundurma gibi suçlarla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak, PA Media

Kaynak, PA Media

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İki yıldır yapılamayan festivale katılımın yüksek olması şaşırtmadı

Londra Emniyet Müdürlüğü karnaval sırasında güvenliği sağlamak için binlerce polisin görevlendirildiğini açıkladı.