Notting Hill Karnavalı iki yıl aradan sonra yeniden Londra sokaklarında
Covid-19 salgını yüzünden 2019 yılından sonra üst üste iki yıl yapılamayan Londra'nın ünlü Notting Hill Karnavalı bu hafta sonunda bütün renkliliğiyle sokaklara geri döndü.
Pazar ve Pazartesi günleri devam eden sokak şenliği tamamlandığında milyonlarca kişinin katılmış olacağı düşünülüyor. Bugünkü karnavalı izleyenlerden biri ortamın "çok samimi ve mutluluk verici" olduğunu söyledi.
Pazar günü başlayan karnavalın ilk günü geleneksel olarak "aile günü" olarak tanımlanıyor ve parlak gösterişli giysileriyle karnavala katılan çeşitli gruplar Londra'nın batısındaki Notting Hill sokaklarında geçit yapıyorlar.
Bu yılki aile gününün geçit töreni, festivalin yapıldığı mahallede, 14 Haziran 2017'de içinde yaşayan 72 kişiyle birlikte yanan Grenfell binasında hayatını kaybedenler için 72 saniyelik saygı duruşuyla başladı. Pazartesi günü öğleden sonra aynı sebeple bir saygı duruşu daha yapıldı.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan "Bir Londralı olarak karnavalın geri dönüşünden çok memnunum" dedi.
İkinci gün eğlenceleri büyük bir kalabalığın katılımıyla devam ederken, insanların üzerine çıkıp dans ettiği bir otobüs durağının yıkılmasıyla iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Dün de polis gün boyunca 38 kişinin, darp, uyuşturucu bulundurma, çevreye zarar verme, cinsel saldırı, ve silah bulundurma gibi suçlarla gözaltına alındığını açıklamıştı.
Londra Emniyet Müdürlüğü karnaval sırasında güvenliği sağlamak için binlerce polisin görevlendirildiğini açıkladı.
Emniyet Müdürü Alison Heydari "İki yıldır yapılamayan karnaval çok özlenmişti, onun için büyük katılım bekliyoruz" dedi. Polislerin katılımcılara yardımcı olmak için orada olduğunu vurguladı.