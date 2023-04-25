'Kalipso Kralı' Harry Belafonte 96 yaşında hayatını kaybetti

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25 Nisan 2023, 17:28 +03 Güncelleme 20 dakika önce

New York doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör Harry Belafonte 96 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isim 1950’li yıllarda çıkardığı “Banana Boat - Day O” şarkısı ile büyük ün kazanmıştı. Şarkı 1988 yapımı Tim Burton filmi Beetlejuice’ta da kullanılmış ve yeni nesillerce Belafonte’nin tanınmasını sağlamıştı.

Manhattan doğumlu ünlü isim çocukluğunun ilk kısmını aile kökenlerinin dayandığı Jamaika’da geçirdi.

Nezaketi ve iyi görünümü ile kariyerinin ilk yıllarında “Kalipso Kralı” olarak anıldı.

Amerika’da ırk temelli ayrımcılığın zirvede olduğu yıllarda birçok lüks gece kulübünde ilk sahne alan siyah Amerikalı oldu.

1954’te rol aldığı "Island in the Sun" isimli yapımda beyaz bir kadınla flört etmesi, ülkenin güney bölgelerinde sinema baskını tehditlerine neden olmuştu.

Hayatı boyunca politik bir isim olan Belafonte, 1980’li yıllarda Etiyopya’daki açlık krizine dikkat çekmek için yazılan “We Are the World" isimli şarkının hazırlayıcılarının başında geliyordu.

2001 yılında New York Times’a verdiği röportajda “İsyan etmek sağlıklı bir eylemdir. Kızgın olmak da bunun yakıtıdır” demişti.

Harry Belafonte’ye 2014 yılında insani yardım çalışmaları nedeniyle Akademi Onur Ödülü verildi.

80’li yaşlarında dahi Belafonte ırk ve gelir eşitliği konusunda mesaj vermeye devam ediyordu.

2006 yılında Venezüela’ya yaptığı bir gezide, dönemin ABD Başkanı George W. Bush’u “Dünyanın en büyük teröristi” ilan ederek manşetlere çıkmıştı.

Rolling Stone dergisine verdiği röportajda müzik kariyerinin, dünyadaki eşitsizliklere değinme fırsatı verdiğini söylemişti.

Harold George Bellanfanti ismiyle dünyaya gelen şarkıcı Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

"Day O” isimli şarkının yer aldığı "Calypso” albümü, solo bir sanatçının bir milyon satışını açtığı ilk albüm oldu.