Ukrayna savaşı: Rus İHA'ları Odessa'daki liman tesislerini vurdu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya Temmuz ayında da Odessa bölgesindeki tahıl depolarını vurmuştu

39 dakika önce

Ukraynalı yetkililer bir Rus insansız hava aracının Odessa'nın güneyindeki limanı ve buradaki endüstriyel tesisleri vurduğunu, saldırının ardından yangın çıktığını açıkladı.

Yerel yetkili Oleh Kiper saldırıda bir tahıl deposunun zarar gördüğünü de belirtti, Ukrayna ordusunun ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgi vereceğini ekledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri daha erken saatlerde de Rus İHA'larının Tuna nehri üzerindeki ana limanlardan İzmail'e doğru uçmakta olduğunu bildirmişti.

Rusya, Ukrayna ile yaptığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından geçen ay çekilmesinin ardından, Ukrayna limanlarını hedef almaya başladı.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelen gemileri de hedef alma tehdidinde bulundu.

Bu nedenle Tuna nehri Ukrayna tahılının ihracatı için önemli bir alternatif oluşturuyor.