Sunday Times: Prens Charles Bin Ladin ailesinden 1 milyon dolar kabul etti

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22 dakika önce

İngiltere Veliaht Prensi Charles’a ait vakfın Usame Bin Ladin’in ailesinden bir milyon dolarlık bağışı kabul ettiği bildirildi.

Sunday Times gazetesinin duyurduğu habere göre, söz konusu bağış El Kaide liderinin öldürülmesinden iki yıl sonra, 2013’te gerçekleşti.

Bağış, Usame Bin Ladin’in üvey kardeşleri tarafından yapıldı.

Galler Prensi Charles'ın ofisi Clarence House, süreçte titiz bir incelemenin gerçekleştiğini ve parayı kabul ederken mütevelli heyetinden de onay alındığını açıkladı.

Charles’ın ofisi, BBC’ye “Konuyu farklı aksettirecek hiçbir çaba doğru değil” açıklamasını yaptı.

Ancak gazete, paranın "The Prince of Wales's Charitable Fund" yetkililerinin karşı çıkmasına rağmen kabul edildiği iddiasını kaynaklara dayandırıyor.

PWCF’nin başkanı olan Ian Cheshire ise, 2013 tarihli bağışın beş üye tarafından titizlikle incelendiğini savundu.

Cheshire, ödemenin mütevelli heyetinin oluru ile alındığını kaydetti.

Sunday Times’taki habere göre, Prens Charles parayı Bakr Bin Laden’den aldı.

Bin Ladin 1994 yılında ailesi tarafından nüfuslarından çıkarıldı.

Üvey kardeşlerinin, El Kaide liderinin eylemleriyle ilişkisi olduğunu gösteren bir bilgi de bulunmuyor.

BBC’nin Kraliyet ailesi muhabiri Johnny Dymond’un analizi

Ne bir kural ne de bir yasa çiğnendi. Tüm gerekli incelemeler yapıldı hatta Dışişleri Bakanlığı’ndan bile olur alındı.

Peki bu bağış neden birinci sayfa haberi oldu?

Charles’ın vakfından bir kişi, BBC’ye, “Usame Bin Ladin’in günahları, ailenin diğer üyelerinin bağış yapmasına engel değil” dedi. Bu açıklama akla yatıyor.

Peki Prens ve yakın çevresi Bin Ladin’lerden para almanın iyi bir fikir olduğunu gerçekten düşündü mü? Yoksa ortaya çıkmadığı sürece her şeyin yolunda olacağını mı düşündüler?

Çünkü bir kez ortaya çıktığında, her ne kadar tüm incelemeler yapılmış olsa da bu çok kötü görünecektir.

Vakıf daha önce de haber oldu

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Charles ve vakfı geçen ay da tartışmalı bir bağışla yine Sunday Times gazetesine haber oldu.

Prens Charles'ın eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim'den, 2011-2015 yılları arasında üç kez birer milyon euro nakit para aldığı yazıldı.

Prens Charles'ın yardım örgütleri son aylarda Suudi milyarder Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz'a bağış karşılığında kraliyet nişanı ve İngiltere vatandaşlığı için yardım önerdiğinin ortaya çıkması nedeniyle mercek altında.

Polis bu yılın başlarında iddialarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Clarence House, Prens Charles'ın konuyla ilgili bilgisi olmadığını öne sürmüştü.