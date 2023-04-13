Voleybolda Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali: İlk finalist Eczacıbaşı’nın rakibi Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının galibi olacak

Kaynak, Getty Images

13 Nisan 2023, 08:00 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit turnuvanın ilk finalisti oldu.

Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Böylelikle Türk voleybol tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk takım finalde karşılaşmış olacak.

İtalya’da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı 25-23, 25-19, 20-25, 17-25 ve 16-14’lük setlerin ardından 3-2 kaybetmişti.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan rövanş maçında ise Eczacıbaşı, güçlü rakibine karşı ilk sette 25 – 22’lik üstünlük kurdu.

İkinci seti 25 – 12’lik skorla rahat geçen Eczacıbaşı, son sette kurduğu 25 – 21’lik üstünlükle maçtan da galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Maçın oyuncusu Eczacıbaşı Dynavit’in Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic seçildi.

Final için avantaj Fenerbahçe’de

Kaynak, Getty Images

Diğer yarı final eşleşmesi ise bir Türk mücadelesine sahne oluyor.

Vakifbank Spor Sarayı’nda oynanan ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibi Vakıfbank’ı 10-25, 23-25 ve 20-25’lik setlerle 3-0 yendi.

Sarı lacivertliler Burhan Felek Voleybol Salonu’nda seyircisi önünde oynanacağı rövanş maçına skor ve galibiyet avantajıyla çıkıyor.

Maç 19.00’da başlayacak.

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Son 2 ayda fırtına gibi esen bir takıma karşı kazanıp ardından da altın seti almamız gerekiyor. Fenerbahçe şu anda çok formda ve eminim ki taraftarlarının önünde daha da iyi oynayacaklardır” dedi.

Maç başından itibaren iyi oynamaları gerektiğini söyleyen Guidetti, “Harika bir maç bizi bekliyor. Belki de tarihimizin en zorlu maçlarından biri olacak ancak yeni bir tarih yazmaya çalışacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe Opet her türlü galibiyetin yanı sıra 3-2'lik mağlubiyette de adını finale yazdıracak. 3-0 ya da 3-1'lik VakıfBank galibiyeti durumunda ise finale yükselecek ekibi altın set belirleyecek.

Bu sezon VakıfBank ile ikisi ligde, bir Şampiyonlar Kupası'nda, bir de CEV Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez karşılaşan Fenerbahçe Opet, bu maçların üçünden galip ayrıldı.