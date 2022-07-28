Shell üç ayda 11.5 milyar dolar kâr etti, Uluslararası Enerji Ajansı küresel enerji krizi konusunda uyardı

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Shell, bu yıl Nisan-Haziran döneminde kâr oranını önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttırdığını ve rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi, yılın ikinci çeyreğinde 11.5 milyar dolarlık kâr açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yükselen enerji fiyatlarından yararlanan Shell, hissedarlarına neredeyse 8 milyar dolarlık ödeme yapacağını bildirdi.

Shell, piyasa değeri en yüksek, en güvenilir ve köklü görülen 100 şirketi sıralayan FTSE-100 endeksinde yer alıyor. Şirketin 2021’nin ikinci çeyreğinden bu yana kâr oranı iki kattan fazlasına çıktı.

Shell Genel Müdürü Ben van Beurden, “Değişken enerji piyasaları yüzünden şirketlerin, hükümetlerin ve tüketicilerin karşı karşıya oldukları zorlukları“ anladığını, ancak şirketin “elde ettiği finansal gücü güvenilir enerji kaynaklarına doğru kullandığını ve karbon emisyonlarını düşürmek için yatırım yaptığını“ söyledi.

İngiliz enerji şirketi British Gas’in sahibi Centrica da 2022’nin ilk yarısındaki faaliyetlerinden 1,5 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

2013’ten bu yana en yüksek kâr ornına ulaşmasına rağmen Centrica’nın Genel Müdürü Chris O‘Shea, “Bu, uzun zamandir yaşadığımız en zorlu enerji krizi” dedi.

Enerji krizi hızla vurabilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol geçtiğimiz günlerde dünyanın, ilk büyük küresel enerji krizine girdiğini söyledi.

Avrupa’nın birçok yerinde enerji fiyatları artıyor, uzmanlar kış aylarında insanların faturalarını ödemekte zorlanabileceği ve bir enerji krizinin hızla vurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiltere’de akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 9,4’e ulaşmasına neden oldu. Uzmanlar bu oranın Ekim ayına kadar yüzde 12’ye çıkabileceğini söylüyor.

Gaz fiyatlarının ise yüzde 7 artışla geçen yılın aynı döneminin altı katına çıktığı aktarılıyor.

Öte yandan Rusya’nın dün Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasitenin yüzde 40’ından 20’sine düşürmesinin ardından Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 2 civarında arttı.

BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol “Doğal gaz tüketiminde ciddi bir azaltma yapılmazsa bu kış Avrupa’da ciddi gaz kesintileri görebiliriz” dedi.

Birol, hükümetleri acilen gaz yerine başka kaynaklara yönelmeye ve kışın kesinti yaşanması durumunda da bunun ekonomiye etkisini azaltacak önlemler almaya davet etti.

İngiltere’de hükümet Mayıs ayında enerji şirketlerine yüzde 25’lik ek vergilendirme uygulamasını yürürlüğe koyacağını açıklamıştı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, enerji sektörünün başta Ukrayna savaşı olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı son dönemde "olağanüstü düzeyde kâr ettiğini" ve adil bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancka Boris Johnson’ın istifa etmesinin ardından bu uygulamanın devam edip etmeyeceği tartışılıyor.