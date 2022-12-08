Harry ve Meghan: Netflix dizisi tartışmalar arasında başlıyor

Yazan, Sean Coughlan

Unvan, Kraliyet muhabiri

46 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hakkında çıkan çok sayıda yorum, köşe yazısı, haber ve tartışmaların arasında, Netflix'in Harry ve Meghan dizisi Perşembe günü üç bölümle yayına giriyor. Dizi, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardında yatanları da gözler önüne sermeyi vaat ediyor.

Dizinin fragmanında yaşananlar için "Meghan'a açılan savaş" ifadeleri kullanılıyor, Prens Harry'nin de "Kirli bir oyunun parçası olarak sızdırılan ve üretilen haberler" dediği duyuluyor.

Buckingham Sarayı, şu ana kadar diziyle ilgili iddialara bir yanıt vermedi.

Dizinin dikkatle takip edileceğini tahmin etmek ise zor değil. Saray hayatı hakkında "kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya koyma" sözü veren dizide yine Prens Harry, "Bu kuruma evlenen kadınların yaşadığı çile ve acılar" ifadesini kullanıyor.

Bu göndermenin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ve babası Charles'tan boşandıktan sonra 1997'de bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Galler Prensesi Diana için yapıldığı anlaşılıyor.

Yine fragmanlara bakıldığında, dizide Meghan ve Harry'nin aşk hikayesinin de anlatılacağı görülüyor. Önceleri gizlice başlayan bu aşkın medya ve kamuoyunun etkisiyle süreç içinde nasıl şekillendiği de anlatılacak.

Çift, yaşananları kendi açısından anlatmış olacak. Harry'nin şu an Kral olan babası 3. Charles'ın ve Kraliyet ailesi, iddiaların ne kadar ileri gittiğini görmek için diziyi izleyebilir. Aynı zamanda iddialarla ilgili kanıt sunulup sunulmadığını ve yanıt vermek gerekirse nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini görmek için de Kraliyet ailesinden birileri diziyi muhtemelen izleyecektir.

Netflix dizisinde "çiftin ayrımcılıkla nasıl mücadele ettiği" de anlatılacak. ncak bunu yaparken kullanılan bazı görüntülerle ilgili birçok soru işareti ortaya çıktı.

Örneğin basının yoğun ilgisini anlatmak için kullanılan bir görüntünün aslında Kraliyet ailesiyle ilgli olmadığı; farkl ıbir konuyla ilgili bir mahkeme çıkışında gazetecilerin görüntü alma çabası olduğu belirtiliyor.

Salı akşamı New York'ta ırkçılık karşıtı ve ruh sağlığını koruma amaçlı çalışmaları sebebiyle insan hakları ödülü alan çift, ödül töreni sırasında gazetecilerin diziyle ilgili sorularıyla karşı karşıya kaldı.

Bunlar arasında "Parayı ailenizden daha öncelikli bir sıraya mı koyuyorsunuz?" ve "Ailene zarar mı veriyorsun, Harry?" gibi sorular da vardı.

Fragman anlaşıldığı kadarıyla 2020'de Londra'dan ayrılan ve önce Kanada'ya, ardından ABD'ye yerleşerek Kraliyet görevlerinden çekilen çiftin şu aşamada Saray'a bir zeytin dalı uzattığı görülmüyor.

2023'e girerken Prens Harry'nin kendi ağzından anıları da yayımlanacak.