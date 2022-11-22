A﻿BD, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını incelediğini açıkladı

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, U﻿krayna askerleri

22 Kasım 2022, 03:00 +03 Güncelleme 5 dakika önce

ABD'nin, dünya çapında işlenen savaş suçlarını inceleyen özel temsilcisi Beth Van Schaack, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını da mercek altına aldıklarını söyledi.

Beth Van Schaack gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin teslim olmuş 12 Rus askerini öldürdüklerine yönelik iddiaları incelediklerini açıkladı.

"Açıkçası bu iddiaları oldukça yakından takip ediyoruz" diyen Van Schaack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş yasalarının tüm taraflara eşit olarak uygulandığının vurgulanması gerçekten önemlidir. Bu yasalar, hem saldırgan devlete hem savunma konumundaki devlete eşit ölçülerde uygulanır. Çatışmanın tüm tarafları uluslararası hukuka uymak ya da aksi halde bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır."

Van Schaack bununla birlikte Ukrayna'da Rus güçlerinin işledikleri suçların, Ukrayna askerlerine yöneltilenlere kıyasla "devasa" boyutta olduğunu da vurguladı.

R﻿usya ve Ukrayna'nın katliam suçlamaları karşısında farklı tavırlar aldıklarını kaydeden Van Schaack, "Böylesi bir durumda Rusya'nın tavrı kaçınılmaz olarak propaganda, inkar ve dezenformasyon oluyor. Ukrayna makamları ise genelde işlenen suçları kabul ediyor ve soruşturma sözü veriyor" dedi.

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, Beth Van Schaack

U﻿krayna: İddiaları soruşturacağız

R﻿usya Savunma Bakanlığı, Cuma günü sosyal medyada yayılan videolara atıfta bulunurak, Ukrayna askerlerinin Rus savaş esirlerini infaz ettiklerini öne sürmüştü.

V﻿ideolarda Rus askerleri görünümlü kişiler önce teslim olmuş halde yerde yatıyor. Daha sonra otomatik silah sesleri duyuluyor. Ardından da 12'ye yakın ceset görülüyor.

U﻿krayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk iddiaları soruşturacaklarını açıkladı.

R﻿usya da 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından birçok savaş suçuyla itham edilmişti.

S﻿uçlamalar arasında, tahliye amaçlı "filtreleme kampları" üzerinden Ukraynalıları, Rusya'nın ülkede işgal ettiği bölgelere nakletmek de var.