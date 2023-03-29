MHP lideri Bahçeli, ortak liste iddialarını yalanladı

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29 Mart 2023, 03:56 +03 Güncelleme bir saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.

"Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir" diyen Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı’nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini tekrarlayan Bahçeli, partisinin milletvekili genel seçiminde ise, "tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacağını" belirtti.