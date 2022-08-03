KPSS iddiaları: Devlet Denetleme Kurumu müfettişleri ÖSYM'ye gitti, inceleme raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Kaynak, dha

3 Ağustos 2022, 16:05 +03 Güncelleme 23 dakika önce

31 Temmuz’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada CİMER’e şikâyette bulunan adaylardan birçoğu dava açacağını duyurdu.

Devlet Denetleme Kurumu (DDK) müfettişleri iddiaları incelemek üzere bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gitti.

DDK Başkanı Yunus Arıncı, NTV’ye yaptığı açıklamada, "İnceleme raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.

Arıncı, rapor için belli bir süre öngörmediklerini söyledi.

KPSS sınavında çıkan soruların, 30 Temmuz'da bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavda yayınevinin bir deneme soru kitapçığındaki 20-30 sorunun KPSS'deki 20-30 soruyla aynı olduğu iddia edilmişti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) yazılı açıklamasında, “Sosyal medyada da paylaşılan iddialara göre, KPSS’deki onlarca soru, bir yayınevinin aylar önce yayımladığı deneme testleriyle bire bir aynı çıkmıştır. Sadece soruların değil, cevap şıklarının bile tamamen aynı olduğuna yönelik iddialar ve fotoğraflar, adil bir sınav uman yurttaşlarda infial yaratmıştır” dedi.

Bazı soruların, yayınevinin sosyal medya platformlarında çeşitli öğretmenler tarafından çözüldüğü de öne sürülmüştü.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÖSYM iddiaları reddetti

ÖSYM, sınavla ilgili iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme başlattı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca KPSS'de şaibeli soru iddiaları hakkında çalışma başlatılması talimatı verdi:

“Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.”

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Halis Aygün, 6 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı atamasıyla ÖSYM Başkanlığı görevine başlamıştı.

Eğitim-Sen suç duyurusunda bulunacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) adaylardan “fahiş tutarlarda” sınav parası olan bir kurum olan ÖSYM’nin güvenilir bir sınav sistemi yaratmaktan “aciz kaldığını” söyleyerek, bu sorumluluğun aynı zamanda ÖSYM başkanını atayan tüm idare ve Cumhurbaşkanı’nın da sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Eğitim- Sen yazılı açıklamasında, ÖSYM Başkanı’nın gece yarısı görevden alınmış olmasının KPSS üzerindeki şaibeleri derinleştirdiğini belirterek, ÖSYM Başkanı’nın tek başına görevden alınmasının “yetersiz” olduğunu değerlendirdi:

"KPSS soru kitapçıklarındaki soruların tamamı yayınlanmalı, başka yayınevlerinin sorularının da kitapçıklarda yer alıp almadığı araştırılmalıdır.

"ÖSYM’nin işini gereğiyle yapamamasına neden olan atamalar, yürütülen ihale süreçleri ve yapılan mevzuat değişiklikleri de TBMM’de kurulacak bir araştırma komisyonu tarafından incelenmelidir.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmalı, geçmişte olduğu gibi “şifre var ama kopya yok” gibi gerekçeler üretmek yerine, aklımızla dalga geçmeyen, gerçeklerin tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaşıldığı adli bir süreç işletmelidir.”

Eğitim-İş: Vahim iddiaların imkansız olduğunu söylemek mümkün değil

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklama ile ÖSYM’nin iddialara somut yanıtlar vermesi gerektiğini kaydetti:

“Yeni mezunundan öğretmenine, doktorundan avukatına kadar kamuda çalışmak isteyen her kesimden insanın bir umutla girdiği KPSS, adayların donanım ve birikimini ölçmekten uzak olduğu kadar, güvenilirlikten uzaktır. Son KPSS de, beraberinde getirdiği iddialarla bunun en güncel örneği olmuştur.

"Henüz uzak olmayan bir geçmişte, sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı, sızdıranların değil bu hırsızlığı ifşa edenlerin yargılandığı düşünüldüğünde, ne yazık ki bu vahim iddiaların imkânsız olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır.”