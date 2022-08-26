İngiltere'de enerji tavan fiyatı 1 Ekim'de yüzde 80 artacak

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26 Ağustos 2022, 11:41 +03 Güncelleme 23 dakika önce

İngiltere'de enerji tavan fiyatı, Ekim ayından itibaren yüzde 80 artışla yıllık 3549 sterline (yaklaşık 76 bin lira) yükseltildi. Kararı ülkede enerji piyasasını düzenleyip denetleyen kurum olan Ofgem bu sabah kamuoyuna açıkladı.

Ülkede ortalama bir hane için enerji (elektrik ve doğal gaz) tavan fiyatı halen 1971 sterlin (yaklaşık 42 bin lira).

Yardım kuruluşları, İngiltere'de enerji faturalarındaki artış yüzünden pek çok kişinin sorun yaşayacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Ofgem CEO'su Jonathan Brearley, enerji fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle rekor düzeyde arttığını belirterek, bu artışı fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Fiyat artışının hanehalkı üzerindeki etkilerine karşı hükümetin yeni adımlar atması gerektiğini belirten Brearley, "Önlemler krizin boyutuna uygun olmalı" dedi.

Hükümet, enerji giderlerindeki artış nedeniyle tüm haneler için 400 sterlin ödeme yapacak. Sosyal yardım alan 8 milyon haneye ise 650 sterlin daha ödeme yapılacak.

Ancak bu ödemelerin faturalardaki artışı karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de enerji tavan fiyatı üç ayda bir gözden geçiriliyor.

Ocak ayında açıklanacak yeni fiyatın 5400 sterline (yaklaşık 115 bin lira), Nisan'daki düzenlemede ise 6600 sterline (yaklaşık 141 bin lira) ulaşması bekleniyor.

Yüksek enflasyon

Enerji fiyatlarındaki artış, tüketici ürünlerine yansıtıldığından enflasyon artışında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de yıllık enflasyon oranı yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyinde.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 18'e çıkanbileceği uyarısı yapılıyor.

İşletmelere uygulanan tarifelerde ise üst sınır uygulanmadığından, enerji maliyetindeki artışın ürün fiyatlarına yansıtılması nedeniyle tüketicilere aktarılması bekleniyor.

Ancak Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın yerini alacak yeni başbakan üzerinde enerji fiyatları konusunda acil adımlar atması yönünde baskı var.

Ana muhaleftteki İşçi Partisi, hükümete enerji fiyatlarının dondurulması çağrısı yaptı.

Ancak yeni başbakan belirleninceye kadar herhangi bir adım atılması beklenmiyor.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki liderlik yarışı devam ediyor.