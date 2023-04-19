Yapay zeka: Drake ve The Weeknd’in sesiyle izinsiz yapılan şarkı kaldırıldı

16 dakika önce

Nichola Rutherford | BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Drake ve The Weeknd

Yapay zeka ile Drake ve The Weeknd’in seslerini klonlayarak hazırlanan bir şarkı, müzik uygulamalarından kaldırıldı.

Cuma günü paylaşılan Heart On My Sleeve adlı şarkı Apple Müzik, Spotif, Deezer ve Tidal’dan çıkarılırken TikTok ve YouTube’dan kaldırma süreci ise sürüyor.

Şarkıcıların telif haklarına sahip Universal Music Group, bu şarkının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.

Universal, müzik platformlarının sanatçılara zarar verecek faaliyetleri engellemek için “yasal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğunu” belirtti.

Şarkıda iki sanatçının sesi, geçmişte The Weekend ile birlikte olan pop yıldızı ve oyuncu Selena Gomez hakkında yorumlarda bulunuyordu.

Şarkının yaratıcı olan ve @ghostwriter adını kullanan kişi, bunu Drake ve The Weeknd’in sesleriyle eğittiği bir yapay zeka yazılımıyla yaptığını söyledi.

Şarkı Cuma günü paylaşıldıktan sonra hafta sonu viral olmuş, yalnızca Spotify’da 629 bin 439 kere dinlenmişti.

Bu, dinleme başına en düşük gelirden hesaplandığında bile yayıncıya 1.888 dolar kazanç getirecek bir dinlenme sayısı.

Universal Music’in kendisi de bir süredir yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor.

Fakat şirket, kendileriyle sözleşmesi bulunan sanatçıların seslerinin bu şekilde kullanılmasının telif haklarını ihlal etmenin ötesinde şarkıcılara itibar kaybı da getirebileceği görüşünde.

Yasalar teknolojinin gerisinde

BBC’ye konuşan telif hakkı hukukçusu Jani Ihalainen ise telif hakları ve yapay zekayı konusundaki yasal düzenlemelerin net olmadığını söylüyor.

İngiltere’deki telif yasaları sanatçılara performansları üzerinde belli haklar tanıyor ve onların kayıtlarını kopyalayıp satma imkanı veriyor.

Öte yandan Ihalainen “Yazılıma ürettirilmiş bir ses bir performansın kopyası olmadığı için muhtemelen bu yasanın dışında kalacaktır. Hatta kendisi başlı başına bir sanat eseri olarak telif haklarıyla korunabilir” diyor, bu alanda yasaların teknolojinin gerisinde kaldığını ekliyor.

Central Lancashire Üniversitesi’nde müzik endüstrisi yönetimi alanında dersler veren Tony Rigg, bu problemle başa çıkmanın zaman alabileceğini belirtiyor:

“Belki de bunun en sıkıntılı yanı ahlaki kısmı. Herhangi biri sizi, markanızı, sesinizi ve tarzınızı taklit edebilecekse bu problemlere yol açar.

“Bunun önüne geçmek için yasal düzenleme yapılması lazım.

“Yapay zekanın müzik endüstrisinde kullanımı, iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Bir yandan büyük bir potansiyeli var diğer yandan da insan yaratıcılığının değerini azaltabilir.”