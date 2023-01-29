Bocuk Gecesi: Komşuların korkutulduğu Balkan geleneği

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gecede insanlar ürkütücü makyaj ve kıyafetlerle kapısını çaldığı komşularını korkutuyor.

29 Ocak 2023, 14:02 +03 Güncelleme bir saat önce

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Çamlıca köyündeki yerel halk, “Bocuk Gecesi” olarak bilinen geleneği yaşatmak için korkutucu makyajlar ve kıyafetlerle kapı kapı dolaştı.

Orta Çağ’dan kalma olduğu belirtilen geleneğe göre halk, kışın en soğuk gecesinde soğuktan ve kötülüklerden korkmamak adına, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkutuyor.

İnanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için evlerde kabak da pişiriliyor. "Bocuğun” beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine ve kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Ayrıca gece suya tahta atılan tahtanın sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunması durumunda, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geceye bu yıl, çevre illerden de insanlar katıldı. Keşan Belediyesi, geleneği sürdürüp bölgeye de turist çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla bu yıl 16.’sı düzenlenen etkinliklerde müzik performansları da sergilendi.

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DHA'ya konuşan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “korkarak eğlendiklerini” söyledi:

“Burada hem tatlı yiyoruz, hem de ilginç kıyafetler giyerek evlerin camlarını çalıyoruz. İnsanları hem eğlendiriyor, hem de korkutuyoruz.”

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Ortak Balkan kültürü içinde ortaya çıkan “Bocuk Gecesi” kışın en sert gecesinde, genellikle de Ocak ayının ortalarında kutlanıyor.

Gecede çeşitli ritüeller, evin bereketinin bol olması, kötülüklere karşı birlikte olup tılsımlı bir güç oluşturarak korunma, kışın en sert gecesini birlikte geçirme, dirilecek olan tabiatla yeni yılda dayanıklılık, sağlık ve sıhhat dileme amaçlarıyla yapılıyor.