Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Berlin'de bu sabah meydana gelen olayda sular ve cam kırıkları sokaklara taştı

16 Aralık 2022, 14:06 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otelin lobisindeki, içinde 1 milyon litre su ve 1500 tropik balığın bulunduğu dev akvaryum patladı, sular otele ve çevre sokaklara taştı.

14 metre yüksekliğinde ve silindir şeklindeki AquaDom, dünyada bir yere dayanmadan duran en büyük akvaryumdu.

Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu, iki kişinin de kırık camlarla yaralandığını açıkladı.

Patlamayla etrafa saçılan sular ve camlar otelin bulunduğu sokağa da taştı.

Otelde kalanlar tahliye edildi.

Akvaryum iki yıl önce bir tamirattan geçirilerek yenilenmişti ve yanı sıra yükselen camdan bir asansör oteldeki konukların akvaryumun içindeki yaşamı yakından izlemelerine imkan veriyordu.

Hatta bazı odalar otel reklamlarında "Akvaryum manzaralı" olarak tanıtılıyordu.

Kaynak, Alamy Fotoğraf altı yazısı, 1 milyon litre suyla dolu olan AquaDom'da 1500 tropik balık yaşıyordu

Berlin İtfaiyesi olaya 100'den fazla görevlinin müdahale ettiğini ve patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Berlin kamu taşımacılığı yetkilileri ise otelin önünden geçen Karl-Liebknecht Sokağı'nın, suyla dolması nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Polis de etrafa taşan sular nedeniyle sürücüleri çevre sokakları kullanırken temkinli olmaya davet etti.

Olaydan sonra sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı video kayıtlarında su tankının tamamen boşaldığı ve suların lobiye yayıldığı görülüyor, hasarın çok büyük olduğu anlaşılıyor.

Akvaryumda 100 ayrı türden tropik balıklar vardı.

Cuma günü otelin internet sitesine konan duyuruda akvaryumun kapandığı, ziyaret için bilet almış olanların biletlerini başka bir zamana kaydırmaları gerektiği kaydedildi.

Aralık 2003'te açılan AquaDom, Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük silindirik akvaryumu" olarak geçmişti.