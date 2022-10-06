Hans Niemann: Hile yapmakla suçlanan satranç ustası geri adım atmadı

Kaynak, SAINT LOUIS SATRANÇ KULÜBÜ/CRYSTAL FULLER Fotoğraf altı yazısı, ﻿Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen (solda), Hans Niemann'ı (sağda) hile yapmakla suçlamıştı

45 dakika önce

Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’i yenen 19 yaşındaki Amerikalı satranç ustası Hans Niemann, hakkındaki hile iddialarını işaret ederek, bu iddiaların doğru olmadığı mesajını verdi.

D﻿ün, ABD Satranç Şampiyonası'nda kazandığı oyun sonrası kameralar karşısına geçen Niemann, "bu zafer herkese verilen bir cevap" dedi.

1﻿5 yaşındaki Cristopher Yoo'yu yenmesinin ardından yapılan basın toplantısında Niemann'dan "odadaki fil" hakkında konuşması istendi.

Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, ABD'nin Missouri eyaletinde düzenlenen Sinquefield Kupası’nın üçüncü turunda yenildiği Niemann’ı hile yapmakla suçlayarak turnuvadan çekilmişti.

C﻿arlsen daha sonra Niemann'ı hile yapmakla suçladı.

B﻿u iddialara dair ilk kez imada bulunan Niemann, "Bu oyun herkese bir mesajdı. Tüm bu tartışma benim 'oynadığım satranç kendi adına konuşur' dememle başladı ve bence bu oyun kendi adına konuşup, benim nasıl bir satranç oyuncusu olduğumu gösterdi. Ayrıca geri adım atmayacağımı ve tüm baskılara rağmen en iyi oyunumu oynamayı sürdüreceğimi gösterdi" dedi.

N﻿iemann bu açıklamayı yaptıktan yaklaşık bir dakika sonra toplantıyı sonlandırdı.

Satranç platformu chess.com, Niemann’ın internet üzerinden oynadığı 100’den fazla oyunda hile yapmış olmasının muhtemel olduğunu, fakat Carlsen’e karşı oynadığı maçta ya da herhangi bir masa başı oyunda hile yaptığına dair bir kanıt olmadığını duyurmuştu.

N﻿iemann iddialarla ilgili bir aydır herhangi bir açıklama yapmamıştı. Tek açıklaması 7 Eylül'de yaptığı ve daha gençken, resmi olmayan turnuvalarda hile yaptığını belirttiği açıklama olmuştu. Niemann bu açıklamada, profesyonel oyunlarda hile yaptığı iddialarınıysa yalanlamıştı.