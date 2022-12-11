Ukrayna'nın güneyinde Odesa ve Melitopol saldırı altında

Yazan, Sam Hancock

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, BALITSKYEV Fotoğraf altı yazısı, Moskova destekli yöneticiler, Melitopol'de büyük bir yangının olduğuna dair görüntüler paylaştı.

Ukrayna’nın güney bölgeleri, Rusya’nın insansız hava araçları (İHA) ile Odesa’yı hedef alması ve ardından Kiev yönetiminin de Melitopol’e yönelik saldırısıyla birlikte yeniden çatışmaların adresi oldu.

Ukrayna ordusu Cumartesi günü Odesa'da 10 Rus İHA’sını düşürdüğünü ancak beş İHA’nın ise enerji tesislerini hedef aldığını, bunun sonucu olarak da yaklaşık 1,5 milyon insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

Melitopol şehrinin sürgün edilen Ukraynalı belediye başkanı ise, Rus kontrolündeki şehre yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kentte büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de Rus yetkililer tarafından servis edildi.

Ukraynalı yetkililer ise Odesa’da İran yapımı İHA’larla önemli altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “Odesa bölgesindeki durum oldukça zor” dedi.

Bir video mesaj yayımlayan Zelenskiy şunları söyledi:

“Ne yazık ki bölgeyi hedef alan saldırılar kritikti. Elektriği geri getirmek günler sürüyor.”

Moskova yönetimi Ekim ayından bu yana füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna’nın enerji altyapılarını vuruyor.

Melitopol’de ise Moskova yanlısı yetkililer, füze saldırıları neticesinde iki kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sürgün edilen belediye başkanı Ivan Fedorov ise çok sayıda "işgalcinin" öldürüldüğünü kaydetti.

Moskova tarafından atanan Zaporijya bölgesi valisi Yevgeny Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemleri iki füzeyi durdurdu. Ancak dört füze hedeflerine ulaştı” dedi.