Getir 2.500 kişinin işine son verecek

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32 dakika önce

Hızlı teslimat devi Getir, küresel olarak yeniden yapılanmaya giderek faaliyet gösterdiği beş ülkede 2 bin 500 işe son vereceğini açıkladı.

Bu Getir’in toplam işgücünün yüzde 10,9’una denk geliyor.

Getir, yaptığı açıklamada verimliliği artırmak için küresel operasyonunu yeniden yapılandırma kararı aldığını belirtti.

“Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor” ifadesinin yer aldığı açıklamada 2 bin 500 çalışanın işine o ülkenin yasalarına uyum içinde son verileceği aktarıldı.

Şirket Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Hızlı teslimat şirketleri koronavirüs pandemisi sırasında dikkat çekici bir şekilde büyümüştü.

Ancak pandeminin ardından fiziksel mağazalara dönüşün hızlı olması bu şirketlerin finansal olarak zorlanmasına yol açtı.

Getir bu yaz İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa pazarındaki varlığını sonlandırdığını duyurmuştu.

2015’te Türkiye’de kurulduktan sonra dünyaya açılan Getir, Aralık 2022’de Alman teslimat şirketi Gorillas’ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte ciroları büyük oranlarda artan hızlı yemek dağıtım şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte talepte büyük bir daralmayla karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması da yatırımcıların, zarar ederek büyüyen yeni teknoloji şirketlerine dair iştahlarını azalttı.

Ayrıca İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1.560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Sendika, bu kararın, Getir’in son yatırım turunda umduğu kadar fon bulamaması üzerine alındığını duyurmuştu.

Getir, BBC Türkçe'ye gönderdiği yazılı açıklamada "29 Haziran 2023 tarihinde İspanya'da toplu işten çıkarma prosedürünü başlattığımızı çalışanlarımızın yasal temsilcilerine ilettik" demişti.