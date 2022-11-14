Beyaz Saray: A﻿BD - Rusya istihbarat şefleri Ankara'da görüştü

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün, Ankara'da Rus mevkidaşıyla görüştüğü bildirildi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada CIA Başkanı'nın, Rusya'ya olası nükleer güç kullanması durumunda doğabilecek sonuçları aktarmak üzere Rus dış istihbarat servisi SVR'nin başkanı Sergey Narişkin ile görüştüğü belirtildi.

K﻿remlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında görüşme olduğunu doğruladı, ancak katılımcılar ve tartışılan konulara dair ayrıntı vermedi.

Bu görüşme, 24 Ş﻿ubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından bu yana ABD ile Rusya arasında bilinen ilk üst düzey yüz yüze görüşme olarak ifade ediliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın nükleer silah kullanmasının ve stratejik istikrara yönelik riskler" konusunda mesaj iletildiği kaydedildi.

R﻿usya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşta ülkesini savunmak için nükleer silahlara da başvurabilecekleri tehdidinde bulunmuş ve “blöf yapmadığını” vurgulamıştı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Başta nükleer risk ve stratejik istikrar riskleri olmak üzere, risk yönetimi konusunda Rusya ile iletişim kanallarımız olduğu konusunda hep açık olduk" diye konuştu. Sözcü, "Bu çaba kapsamında, Bill Burns Rus istihbaratından mevkidaşı ile görüşmek üzere bugün Ankara'da" dedi.

Reuters haber ajansının haberine göre, isminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir yetkili, Ukrayna'daki savaşla ilgili bir anlaşmanın da konuşulmadığını, Burns'ün "herhangi bir müzakerede bulunmadığını" ve Rusya'da tutuklu Amerikalılar konusunu da gündeme getireceğini söyledi.

A﻿BD, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Rusya ile 'gizli görüşmeler' yapıldığını daha önce doğrulamıştı.