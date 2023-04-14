Norveç, ajanlık suçlamasıyla 15 Rus yetkiliyi sınır dışı etti

Kaynak, EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt

30 dakika önce

Norveç, diplomatik kisve altında casusluk yapmakla suçladığı 15 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.

Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Moskova’nın büyükelçiliklerini "gizli istihbarat faaliyetleri" yürütmek için kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Rus haber ajansı Tass, Kremlin'in yanıt vereceğini ve "uygun yanıt” üzerinde değerlendirmeler yaptığını bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, zaman içerisinde izlendiği belirtilen Ruslar, istenmeyen kişi ilan edildi.

15 kişinin ülkeyi kısa süre içerisinde terk etmesi gerekiyor.

Ancak Norveç, 15 kişinin faaliyetleri hakkında daha fazla detay açıklamadı.

Norveç ile Rusya’nın Kuzey Kutbu'nda 197 km'lik bir kara sınırı var. İki ülke ilişkileri Ukrayna krizi boyunca zarar gördü.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, Rusya'ya karşı birçok Avrupa yaptırımını da uyguladı.

Oslo yönetimi, istihbarat görevlisi olduğunu söylediği üç kişiyi Nisan 2022'de sınır dışı etmişti. Rusya ise üç Norveçli diplomatı sınır dışı ederek buna cevap vermişti.

Ekim 2022'de Norveç polisi, Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan bir üniversite öğretim görevlisini de tutukladı.

Norveç medyasında adı Rus uyruklu Mihail Valerieviç Mikushin olarak geçen akademisyenin Brezilyalı gibi davrandığı iddia edildi. Mikushin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Norveç Dışişleri Bakanı son sınır dışı kararını açıklarken, Oslo’nun Moskova ile normal diplomatik ilişkilerini sürdürmek istediğini vurguladı.