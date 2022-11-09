Hükümetten yeniden değerleme oranlarında ve ÖTV'de indirim hazırlığı

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

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“Mali af” niteliğindeki kapsamlı bir torba yasayı geçtiğimiz hafta TBMM’den geçiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldı. Bazı gelir kalemlerinde, yılbaşından itibaren yüzde 122 olarak uygulanacak “yeniden değerleme” oranında da indirim yapılabilir.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının gölgesinde gidiyor.

Geniş toplum kesimlerinin şikayet ettiği hayat pahalılığının seçimlerde aleyhine dönebileceğinden endişe eden iktidar partisi ise seçimlerden önce deyim yerindeyse “kesenin ağzını açtı.”

Geçen yaz aylarındaki asgari ücret artışı, sosyal konut projesi ve son olarak KYK kredi borç faizlerinin silinmesini de içeren yasal düzenlemelerin parti oylarına olumlu yansıdığını düşünen AKP, yılbaşından önce başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere yeni düzenlemeleri Meclis’ten geçirmeyi planlıyor.

Otomobil için matrah düzenlemesi

Bu kapsamda bazı ürünlerde ÖTV indirimi veya sıfırlanması da gündemde.

ÖTV indiriminin EYT düzenlemesinin de içinde yer alacağı torba yasa içine konulması planlanıyor.

Bu kapsamda, kur krizi sonrasında fiyatları katlanan sıfır araçlar için de dolaylı ÖTV indiriminin de pakette yer alabileceği belirtiliyor.

Bu çerçevede, halen çok düşük olduğu belirtilen sıfır otomobiller için uygulanan matrah limitinin yeniden düzenlenerek, düşük oranlarda vergilendirilmesi düşünülüyor.

ÖTV matrah limitinin düşük kalması nedeniyle birkaç istisna hariç, otomobildeki ÖTV oranının yüzde 80 ve üzerinde uygulandığına dikkat çekiliyor.

Halen motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

Ancak son 1 yılda otomobil fiyatları son derece hızlı arttı ve 200 bin liranın altında neredeyse hiç araç kalmadığı için ÖTV oranları da yüzde 80’i buldu.

AKP kaynakları, ÖTV matrah limitinin artırılması ya da düşük silindir hacimli araçlar için doğrudan ÖTV indirimine gidilerek sıfır araçlara erişimin olaylaştırılabileceğini belirtiyorlar.

Erdoğan indirim yetkisini kullanabilir

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Devletin vergi, ceza, harç gibi kalemlerde kalemlerde uygulayacağı yıllık artışı ifade eden yeniden değerleme oranında indirim de iktidar partisinin gündeminde.

Yeniden değerleme oranı yılbaşından itibaren yüzde 122,9 olarak uygulanacak. Ancak Vergi Usul Yasası’na göre cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

AKP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, bu yıl rekor düzeyde artan yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yetkisini kullanabilir.