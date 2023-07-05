Yunanistan'daki tartışmalı Lavriyon Kampı kapatıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Lavriyon Limanı'na ulaşan göçmen ve sığınmacılar (arşiv fotoğraf)

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

36 dakika önce

Yunanistan’da Atina’nın 70 kilometre güneydoğusunda bulunan Lavriyon Göçmen Kampı, bu sabah saat 06.00’da yapılan polis operasyonuyla kapatıldı.

Aralarında 19 çocuk, 8 kadın ve 26 erkeğin bulunduğu 53 kişi, ülkenin geri kalan göçmen kamplarına dağıtıldı.

Yunan güvenlik makamlarının yaptığı açıklamada, "sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla boşaltılan Lavriyon Göçmen Kampı'nı barındıran binanın dayanaksız olduğu ve son yıllarda işgal altında bulunduğu gerekçesiyle kapatıldığı" belirtildi.

1947 yılında 'Göçmenler Kampı' adı altında kurulan Lavriyon Kampı 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye’den kaçan çoğu sol eğilimli yüzlerce kişiyi de barındırmıştı.

Uzun yıllar Yunanistan’a gelen düzensiz göçmenleri barındıran Lavriyon Kampı Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında faaliyet gösteriyordu.

1990’lı yıllarda Türkiye’nin "PKK’lıların kampı" olarak da tanımlamaya başladığı Lavriyon Kampı, 1996 Kardak krizinden sonra, dönemin Başbakanı Kostas Simitis’in talimatıyla boşaltılmış, "40’a yakın PKK üyesinin sınır dışı edildiği” açıklanmıştı. Bu da Yunan hükümetinin Türkiye’ye bir jesti olarak algılanmıştı.

Lavriyon Kampı'nın kapatılacağı geçtiğimiz Nisan ayında açıklanmıştı. Yunan polisi, son yıllarda kampın düzensiz göçmen ve aileleri tarafından “işgal altında olduğunu” savunmuştu.

Yunan basını Lavriyon Göçmen Kampı'nın kapatılacağına ilişkin haberlerinde, "6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım eli uzatmasından sonra yumuşayan Türk-Yunan ilişkilerinin bir sonucu” yorumlarına yer vermişti.

1996 Kardak krizinden sonraki süreç dışında Yunan hükümetleri, Lavriyon’un "PKK’nın eğitim kampı olduğu" yönündeki Ankara'nın suçlamalarını kabul etmedi.

Polisin açıklamalarına göre "olaysız bir biçimde yapılan operasyonda kampın içindeki 19’u çocuk, 8’i kadın ve 26’sı erkek olmak üzere toplam 53 kişi, dört otobüse bindirilerek ülkenin çeşitli yasal kamplarına dağıltıldı."

Aynı açıklamada "Lavriyon Kampı'nın, yolcu gemilerinin yanaştığı ve lüks yatları barındıran büyük bir marinaya da sahip olan Lavriyon Belediye Başkanlığı'na tahsis edildiği" belirtildi.