'Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı' için adaylar açıkladı

Kaynak, PIETRO FORMIS Fotoğraf altı yazısı, Su altı fotoğrafçılığı dalında yarışacak kare

Yazan, Maddie Molloy

Unvan, BBC Bilim ve İklim Değişikliği muhabiri

31 dakika önce

Yukarıdaki fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz?

Aniden sudan fırlayacak gibi gözüken bu deniz canlısı fotojenik bir balık değil.

Baktığınız şey, kendisini Akdeniz'in kumlu zeminine gömmüş bir kurbağa balığı

Gözlerinin yeri nedeniyle bu adı aldı.

İtalyan Pietro Formis tarafından çekilen kare, 2023 Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafları arasında ödüle layık görülen fotoğraflar arasında yer alıyor.

Formis, bu fotoğrafı "çok beğendiği” için yarışmaya gönderdiğini ancak ödül almayı beklemediğini söylüyor.

Farklı dallarda ve yaş gruplarında yılın en iyi yaban hayatı fotoğraflarına verilen ödüller 10 Ekim'de açıklanacak.

Her yıl olduğu gibi binlerce fotoğraf arasından seçilen 100 fotoğraf sonrasında Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde görücüye çıkacak.

1﻿964 yılında BBC Yaban Hayatı Dergisi tarafından başlatılan ve bugün Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin sürdürdüğü yarışma, doğa fotoğrafçılığındaki en prestijli yarışma olarak tanımlanıyor.

Aşağıda yarışmaya farklı kategorilerde gönderilen kareler yer alıyor. Onlardan birkaçını tanıtalım...

Kaynak, ELZA FRIEDLÄNDER Fotoğraf altı yazısı, "Alev kuşları" isimli fotoğraf

Kategori - Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı - Kuşlar dalı

Elza Friedlander fotoğrafı söyle anlatıyor:

"Kenya'nın Masai Mara bölgesinde kontrollü bir ateş yakılmış. Olay yerine gelen leylekler alevlerle mesafelerini koruyor ve açığa çıkan böcekleri mideye indiriyor."

Kaynak, © ATSUYUKI OHSHIMA Fotoğraf altı yazısı, "Ormanda rodeo" isimli fotoğraf

Atsuyuki Ohshima tarafından çekilen karede, makak türü maymun bir geyiğin sırtında dinlenirken görülüyor. Yakushima Adası’nda bu durum çok nadir olsa da görülebiliyor. Ohshima o kareyi yakalamayı başarmış.

Kategori - Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı - Memeliler dalı

Kaynak, SOLVIN ZANKL Fotoğraf altı yazısı, "Mason arı iş başında" isimli fotoğraf

Alman fotoğrafçı Solvin Zankl tarafından çekilen karede yuvanın çatısını inşa eden bir Mason (duvarcı) arı görünüyor.