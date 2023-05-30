Moskova'ya hava saldırısı: Rusya Ukrayna'yı suçladı, Kiev iddiaları reddetti

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41 dakika önce

Rusya bu sabah erken saatlerde başkent Moskova'ya 8 insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini söyledi. Moskova Valisi Sergei Sobyanin bazı binalarda hafif hasar oluştuğunu ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova çevresindeki hava savunmasını iyileştirme sözü verdi. Ukrayna kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Rusya devlet televizyonunda konuşan Putin, Moskova'ya yapılan saldırının Ukrayna askeri istihbarat teşkilatına yönelik hava saldırısına "tepki" olduğunu iddia etti.

Putin, "Ukrayna askeri istihbarat karargahı iki veya üç gün önce vuruldu" ifadesini kullandı. Karşılık olarak, Kiev rejimi Rusları korkutmak için farklı bir yol seçti" dedi.

Putin, saldırılarda sivil bölgelerin hedef alındığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanığı da geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini söyledi.

Reuters'da yer alan habere göre Bakanlık açıklamasında,"Bu sabah Kiev rejimi, Moskova kentindeki hedeflere drone ile terör saldırısı başlattı. Üç drone elektronik harp sistemleriyle durduruldu. Bunlar kontrolü kaybetti ve hedeflerinden saptı. Moskova bölgesinde Pantsir-S karadan havaya füze sistemi tarafından beş drone daha düşürüldü" ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada, Moskova'ya yönelik saldırıya yanıt olarak Rusya'nın "mümkün olan en sert önlemleri" alma hakkına sahip olduğu savunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak ise Moskova saldırılarından Ukrayna'nın sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

"Bu saldırıyla hiçbir ilgimiz yok" diyen Podolyak, Kiev'in olayları "zevkle izlediğini ve saldırı sayısının artacağını tahmin ettiğini" belirtti.

Putin'in kendi partisinin milletvekilleri de daha fazla saldırı olacağı yönünde uyarıda bulundu.

Milletvekili Maksim Ivanov, artık hiçbir Rus vatandaşının "yeni gerçeklikten" kaçamayacağını söyledi.

Kara savaşı uzmanı Dr. Jack Watling, Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşanıyor olabileceğine işaret etti.

"Moskova'ya patlayıcılarla yüklü bir dizi insansız hava aracı gönderildi. Henüz neyi hedeflediklerini bilmiyoruz, bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından durduruldu, ancak bazıları hedefleri vurdu" diyen Watling şöyle devam etti:

"Ukrayna daha önce Rusya'daki hava alanlarını, özellikle de Moskova'dan çok uzak olmayan stratejik bombardıman uçaklarını vurmuştu, ancak daha önce başkente saldırmadı."

Öte yandan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde Rusya Güvenlik Uzmanı olan Natia Seskuria, Ukrayna'nın Batı silahları kullanıldıysa saldırıyı kabul etmek istemeyeceğini, Kiev'in Batı'ya Rus topraklarında silahlarını kullanmayacağı sözü verdiğini söylüyor.