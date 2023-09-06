Yunan basınında Dışişleri Bakanı Yerapetritis’in Türkiye ziyareti: 'Hakan Fidan ile birlikte ilişkilerde yeni bir başlangıca imza attı'

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

bir saat önce

Stelyo Berberakis

Atina

Yunan gazeteleri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in Türkiye gezisine geniş yer verdi. Gazetelerdeki yorumlarda Yerapetritis’in dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da yaptığı görüşme “olumlu bir adım” olarak değerlendirildi. Ayrıca iki bakanın, “Türk-Yunan ilişkilerinde izlenecek yeni bir yol haritasında mutabık kaldığı” vurgulandı.

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesi haberinde, yeni yol haritasının belirlenmesine vurgu yaptı.

Gazete, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının ikili ilişkilerin engellerle dolu olduğunun bilincinde olduklarını ancak ilişkilerin normalleşmesinde mutabık kaldıklarını yazdı.

Muhalif EFSYN gazetesi ise yeni yol haritasında mutabık kalınmasının önemli olduğunu ancak Yunanistan'da muhalefetin Türkiye'yle ilişkiler konusunda beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı.

Kathimerini gazetesi ise “Taraflar 16 Ekim'de Laheyi görüşecek” başlıklı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in diplomasi başdanışmanı Aleksandra Papadopoulou ile Türk mevkidaşının 16 Ekim’de bir araya geleceğini yazdı. Gazeteye göre başdanışmanlar, iki ülkenin aralarındaki sorunları Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşımalarını masaya yatıracak. Yorgos Yerapetritis ve Hakan Fidan, olası krizlerde doğrudan temas kuracak, her alanda yapılacak görüşmelerde öncü rol oynayacak, liderlerine doğrudan bilgi verecek.

Ekonomi gazetesi Naftemboriki de haberinde, "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönenin başladığı, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından teyit edildi” ifadesini kullandı.

Yuanistan'da gazeteler ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantıları için gidecekleri New York’ta 18 Eylül'de görüşeceklerine dikkat çekti.

Haberlerde ayrıca iki ülke arasında Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7 yıl sonra ilk kez Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başlarında Selanik’te yapılacağı vurgulandı.

Kaynak, Getty Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Yunanistan'da, Türkiye'yle ilişkilerde 2019-2022 yılları arasında yaşanan dönem “temassızlık, gerginlik, tahrik ve sataşma dönemi” olarak görülüyor.

Yorgos Yerapetritis ve Hakan Fidan'ın samimi görüşmesi sonrası, olumlu havanın devam edebilmesi için tarafların birbirine güven telkin etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yunanistan'da, Türkiye'yle hassas ilişkilerin “olası provokasyonlar nedeniyle bozulabileceği” kaygısı da hakim.