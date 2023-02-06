Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem, teyit edilmemiş yıkım haberleri var
Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hissedilen sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binalar olduğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler var.
BBC Türkçe Diyarbakır Muhabiri Hatice Kamer Diyarbakır’ın ilk AVM’si Diyar Galeri'nin bir bölümünün yıkıldığını aktarıyor.
AFAD, Gaziantep Nurdağı'nda da Kahramanmaraş'taki depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
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Haberin sonu
Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından "Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim" dedi.