Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem, teyit edilmemiş yıkım haberleri var

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hissedilen sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binalar olduğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler var.