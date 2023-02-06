Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, en az 10 şehirde hissedildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kahramanmaraş'taki depremin ardından Diyarbakır'da da binalar yıkıldı

6 Şubat 2023, 04:50 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Bu depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem gerçekleşti.

AFAD, Gaziantep Nurdağı'nda da Kahramanmaraş'taki depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen şehirleri Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis olarak açıkladı.

Soylu, aynı zamanda bütün Türkiye'de cep telefonlarının deprem bölgeleri dışında kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

"Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” diye konuşan Soylu, kargo uçaklarının sevkiyatlarının hazır olduğunu ekledi ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu belirtti.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hasarlı binalara girilmemesi, arama ve kurtarma ekipleri için yolların açık tutulması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

CNN Türk’te yaptığı açıklamada köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmediğini aktaran Vali Ayhan, "Birinci önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması" dedi ve çalışmaların Haliliye merkez ilçesinde yoğunlaştırıldığını söyledi.

Ayhan, 18 binanın çöktüğünü de ekledi.

TRT Haber’e konuşan Adana Valisi Süleyman Elban ise Çukurova ilçesinde bir binanın tamamen yıkıldığını, AFAD ekiplerinin bu binaya sevk edildiğini belirtti.

Elban, en çok hasarlı binanın Çukurova ilçesinde olduğunu ve yolların arama-kurtarma ekipleri için boş tutulması gerektiğini vurguladı.