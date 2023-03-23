ABD'de kapatılma tehditi altındaki TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew kim?

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Yazan, Nicholas Yong

Unvan, BBC News, Singapur

23 Mart 2023, 15:16 +03 Güncelleme 49 dakika önce

Küresel olarak Çin'le bağlantısı hakkında şüphelerin artması ve ABD'de yasaklanmasının gündeme gelmesiyle, gözler TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'e çevrildi.

Henüz 40 yaşındaki Singapurlu Chew, bugün uygulamanın veri güvenliği ve gizlilik ayarları ile Pekin'le bağları hakkında ABD Kongresi'nde ifade verecek.

Kendisinin şirkette ne kadar gücü olduğu ve yönetim şekline dair çok az şey biliniyor.

TikTok'un görünen yüzü, üst düzey yönetici Vanessa Pappas olmuştu ve kendisi geçtiğimiz Eylül'de ABD'den Çin'e veri akışıyla ilgili kongre önünde terlemişti.

O dönem yayımlanan New York Times makalesinde, eski TikTok ve çatı şirketi olan ByteDance'ın yöneticileri referans gösteriliyordu.

Chew'in karar verme gücünün sınırlı olduğu ve ByteDance'in kurucusu Zhang Yimming'in şirkette dizginleri elinde tuttuğu belirtiliyordu.

Ancak TikTok, şirketin Çin hükümetiyle bağlantısının inceleme altında olduğu şu dönemde, Singapur kökenli olduğunu vurgulayarak, Chew'ü göz önünde tutuyor.

Hızlı yükseliş

Singapur'da doğup büyüyen Chew, Çince eğitim veren elit bir okulda okudu, İngilizce ve Çinceyi akıcı konuşuyor. Zorunlu askerliğini Singapur Silahlı Kuvvetleri'nde yaptı.

University College London'da ekonomi eğitimi gördükten sonra Harvard Business School'da MBA diploması aldı ve aynı zamanda henüz bir start-up iken Facebook'ta staj yaptı.

Basında çıkan haberlere göre, 2013 yılında ByteDance'in ilk yatırımcıları olan bir ekibe liderlik ettiği yatırım şirketi DST'de beş yıl görev yaptı. Ayrıca Goldman Sachs'ta iki yıl yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Chew daha sonra Çin akıllı telefon devi Xiaomi'de finans müdürü ve uluslararası müdür olarak görev yaptı.

Mart 2021'de ByteDance'e geçerek başta mali işler müdürü oldu.

Sadece iki ay sonra TikTok'un CEO'su oldu. O dönem Trump yönetiminin TikTok'un ABD varlıklarını zorla satma girişimleri vardı ve TikTok'un eski CEO'su Kevin Mayer ani bir şekilde istifa etmişti.

Büyük baskı altında

Chew şu anda kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Şirketin ABD'deki varlıklarını elden çıkarma ya da yasaklanması ihtimaliyle karşı karşıya.

Çin gazetesi Global Times Salı günü TikTok'un yasaklanması için uygulanan baskının "Toksik Amerikan siyasi atmosferi" tarafından yürütüldüğünü yazdı ve serbest ticaret prensiplerinin ihlali olacağı belirtildi.

"Amerikalı resmi yetkililer ve siyasilerin gözünde TikTok'un Çin kökeni 'ilk günah' gibi" ifadeleri yer aldı.

Chew geçtiğimiz aylarda sakin bir savunmaya geçti.

Şubat'ta kişisel yaşamından kesitler sunmak için kendine bir TikTok hesabı açtı, @shou.time.

Super Bowl, NBA maçları, Bill Murray gibi ünlülerle buluşmalar 18 bin takipçinin ekranına yansıdı.

Yatırım şirketi CEO'su eşi Vivian Kao'yla iki çocukları var.

Kao daha önce çok küçük oldukları için çocuklarının TikTok kullanmasına izin vermediklerini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ana basın kuruluşlarında TikTok'un ABD'nin çıkarlarını tehdit etmediği yönünde garantiler verdi.