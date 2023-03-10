İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İran ve Suudi Arabistan bayrakları

10 dakika önce

İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı. Varılan anlaşma uyarınca iki ülke birçok konuda işbirliği yapacak, ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışacak.

Anlaşma; İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

İran ve Suudi Arabistan yetkilileri Pazartesi günü Çin'in başkenti Pekin'de müzakerelere başlamıştı.

İki ülke de Çin'i, anlaşma sağlanmasına yönelik katkısından dolayı övdü.

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin açıklamalarının ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

İki ülke ilişkileri daha önce de Mart 2015'te Yemen'de başlayan kriz nedeniyle gergindi ve o dönem diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.