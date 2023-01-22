İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor: ‘Raylı sistemlerle entegre olacak’

Kağıthane’den havalimanına gidiş süresi 24 dakika olarak belirlenen hatta sekiz durak bulunuyor.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin, Gebze’den ayrılan kısmının Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerek İstanbul Havalimanı’na da entegre edileceğini belirten Bakan Karaismailoğlu yeni hatla birlikte havalimanına ulaşımın Esenler’den 45 dakika, Taksim’den ise 35 dakika olacağını belirtti. Bakan, 20 Ocak’ta metro hattında yaptığı konuşmada Taksim – havalimanı süresinin 41 dakika olduğunu söylemişti.

Hattın ilk olarak Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane’de entegre olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yaklaşık 4 ay sonra bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı Metrosu Zincirlikuyu İstasyonları ile entegre edeceğiz. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak, 34 kilometre olan hattımızı 37,5 kilometreye çıkaracağız” dedi.