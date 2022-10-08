K﻿ırım ve Rusya arasındaki tek köprüde patlama ve yangın

Kaynak, Reuters

19 dakika önce

Alexandra Fouché / BBC News

Moskova’nın ilhak ettiği Kırım Körfezi ve Rusya arasındaki tek köprüde bir kamyonun infilak etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Rus devlet medyası yoldaki patlamanın daha sonra köprünün demiryolu kısmındaki petrol taşıyan vagonlarda yangına yol açtığını bildirdi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bir trenin yandığı, karayolu geçişinde de hasar oluştuğu görülüyor.

Kırım 2014’te Rusya tarafından işgal edilmişti ve şu anda Kerç Köprüsünü Ukrayna’ya askeri malzeme taşımak için kullanıyor.

Rus devlet medyası köprüdeki trafiğin durduğunu bildirdi.

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin (NAC) “Bugün sabah 06:07’de Kırım köprüsünün Taman Körfezi tarafındaki yol kısmında bir kamyon havaya uçtu ve Kırım Körfezine doğru giden bir trendeki yedi yakıt yüklü vagon alev aldı” açıklamasını yayımladı.

Yetkililer köprüdeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kerç Boğazı’ndaki köprü Rusya lideri Vladimir Putin tarafından, Kırım’ın ilhakından dört yıl sonra, 2018’de açılmıştı.

Kaynak, MIKHALYO PODOLYAK

Köprünün Rusya’nın ikmal hatlarına saldıran Ukrayna için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.

Köprü, Ukrayna’ya ait bölgeden yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Bir patlayıcı uzmanı BBC’ye yaptığı açıklamada, yangının büyük olasılıkla füzeden kaynaklanmadığını belirti.