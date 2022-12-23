İngiltere'de havaalanlarında sınır güvenlik görevlileri grevde, ciddi gecikmeler bekleniyor

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23 Aralık 2022, 13:04 +03 Güncelleme 33 dakika önce

İngiltere'nin 6 büyük havaalanında yaklaşık 1000 sınır güvenlik görevlisi bugünden itibaren grevde.

2019'dan bu yana en yoğun Noel dönemi öngörülürken önümüzdeki günlerde İngiltere'ye seyahat eden yüz binlerce kişinin ciddi gecikmeler yaşayabileceği bildiriliyor.

Sınır Güvenliği Başkan Yardımcısı Steve Dann, insanların gecikmelere hazırlıklı olmasını söylüyor.

Havaalanlarında pasaport kontrolü yapan sınır güvenlik görevlileri, 23-26 ve daha sonra 28-31 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemine katılıyor.

Grevden etkilenen Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff ve Glasgow havaalanları ile Newhaven Limanı'nda grev günlerinde askeri personel ve memurlar görevlendirilecek.

Grevlerin ülkeden ayrılanlardan ziyade İngiltere'ye gelen ve pasaport kontrolünden geçenleri etkilemesi bekleniyor.

Ancak sınırda yaşanacak yoğunluğun havaalanlarındaki diğer tüm servisleri de etkileyebileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan havacılık danışmanı John Strickland, "Çok uzun sıralar oluşursa insanlar uçaklardan inemeyebilir ve bu da uçuş programlarını aksatabilir" dedi.

Bu yıl, hiçbir Covid-19 kısıtlamasının olmadığı ilk Noel tatili ve seyahat etmek isteyenlerin sayısı yüksek.

Havacılık sektörü verilerini takip eden Cirium adlı şirket, Cuma günü söz konusu havaalanlarında yaklaşık 250 bin kişilik kapasiteli 1300'e yakın uçuşun iniş yapmasını bekliyor.

Yalnızca Heathrow Havaalanı'na bugün 579 uçağın inmesi planlanıyor.

Grev günlerinin toplamında yaklaşık 1,8 milyon kişi kapasiteli 8910 uçuş gerçekleştirilecek.

'Grev son çare'

Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) üyeleri, ücretler, iş imkanları, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları konusunda hükümetle uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık içinde.

PCS Sendikası Genel Sekreteri Mark Serwotka, yaşanacak gecikmelerin "talihsiz bir gerçek" olduğunu ancak seyahat edenlerin öfkelerini sendikaya değil, işçileri "görmezden gelen" hükümete yöneltmesi gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Serwotka, "Hükümet, üyelerimize toplumdaki herkesten daha kötü davranıyor. Ülkede çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 6 zam yapılırken onlara yüzde 2'lik zam teklif ediliyor. Greve çıkmak son çare" dedi.

İngiltere'deki grev dalgasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.