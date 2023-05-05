Sırbistan'da bir hafta içinde ikinci silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltında

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Sırp polisi, olay sonrası kordon altına alınan alanda kontrol noktaları oluşturdu

5 Mayıs 2023, 05:10 +03 Güncelleme 5 Mayıs 2023, 13:29 +03

Sırbistan’da ülkeyi şoke eden ilkokul saldırısının üzerinden iki gün geçmeden ikinci bir silahlı saldırı daha yaşandı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 yaşındaki şüpheli, kapsamlı bir takip ve arama sonucu gözaltına alındı" denildi.

Başkent Belgrad’dan 60 kilometre uzaklıktaki Miladenovaç yakınlarında düzenlenen saldırıda 14 kişi de yaralandı.

Yaralananların 7’sinin durumu ağır.

Saldırgan bir aracın içinden otomatik silahla çevreye ateş açtı.

Sırbistan Devlet Televizyonu (RTS), saldırganın aynı araçla kaçtığını bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün bir basın toplantısı düzenledi ve birkaç gün içinde arka arkaya iki silahlı saldırı yaşanan ülkede silahların çok daha sıkı kontrol edilebilmesi için bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

Aleksandar Vucic, ne tip olursa olsun silah ruhsatı verme işlemlerinin durdurulmasını, Sırbistan'ın fiilen silahsızlandırılmasını ve silah sahiplerinin daha sık tıbbi ve psikolojik muayeneden geçirilmesini önerdi ve hükümetin okullarda güvenliği artırmak için 1200 yeni polis memuru görevlendireceğini söyledi.

Vucic 8 kişinin öldüğü son saldırıyı "Hepimize yapılmış bir saldırı, bir terör saldırısı" diye niteledi.

Sırbistan kamuoyu da, birkaç gün içinde toplum 17 kişinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına yol açan iki silahlı saldırıya birden tanık olmanın şokunu yaşıyor.

Perşembe akşamı başkent Belgrad'daki kiliselerin yanısıra Hırvatistan'ın başkenti Zagrep ve Bosna Sırp bölgesinin merkezi Banya Luka'da da saldırılarda ölenleri anmak üzere toplanan kalabalıklar mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı.

Belgrad'da önceki gün 13 yaşında bir erkek öğrenci, okuduğu ilkokulda 8 öğrenci ve bir güvenlik görevlisini öldürmüştü.

Sırbistan'da silah edinme konusunda sıkı düzenlemeler var. Ancak Sırbistan Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Savaşların ardından Balkanlar'da yüz binlerce ruhsatsız silah dolaşımda.

2019'da yayımlanan bir rapora göre ülkede her 100 kişiye 39,1 silah düşüyor.