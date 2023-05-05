Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi öldürüldü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Sırp polisi, olay sonrası kontrol altına alınan alanda kontrol noktaları oluşturdu

bir saat önce

Sırbistan’da ülkeyi şoke eden ilkokul saldırısından sonra ikinci bir silahlı saldırı daha yaşandı ve 8 kişi öldürüldü.

Başkent Belgrad’a 60 kilometre mesafede yaşanan saldırıda 13 kişi de yaralandı.

Miladenovaç yakınlarındaki saldırıda, bir kişi araç içinden otomatik silahla ateş açtı.

Devlet televizyonu RTS, saldırgan aynı araçla kaçtığını bildiriyor.

Yaralananların 7’sinin durumu kritik.

Polisin aradığı saldırı şüphelisinin 21 yaşında olduğu bildiriliyor.

RTS’nin haberine göre, saldırganın saklandığı düşünülen bir bölgede kordona alındı.

Havadan helikopter ve drone’ların da operasyona katıldığı kaydediliyor.

Ülkenin İçişleri Bakanı Bratislav Gašić, olayı bir “terör eylemi” olarak niteledi.

Yerel medya, bir polis memuru ile kız kardeşinin de ölenler arasında olduğunu bildiriyor.

Silahlı saldırının farklı noktalarda devam ettiği de bildiriliyor.

Ülkede birkaç gün içinde gerçekleşen iki silahlı saldırının şokunu yaşıyor.

Başkent Belgrad'daki bir ilkokulda 13 yaşında bir erkek öğrenci, sekiz öğrenci ve bir güvenlik görevlisini öldürdü.

Sırbistan'da silah edinme konusunda sıkı düzenlemeler var. Ancak Sırbistan Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Savaşların ardından Balkanlar'da yüz binlerce yasa dışı silah dolaşımda.

2019'da yayımlanan bir rapora göre ülkede her 100 kişiye 39,1 silah düşüyor.