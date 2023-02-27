İşçi Partisi lideri Starmer'dan 'İngiltere milli gelirde 2030'da Polonya'nın, 2040'ta da Romanya'nın gerisine düşebilir' uyarısı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İşçi Partisi lideri Keir Starmer

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın bugün, ekonomide rota değişikliğine gidilmemesi halinde milli gelirin 2030'a kadar Polonya'daki milli gelirin gerisine düşeceği uyarısında bulunması bekleniyor.

Starmer'a göre İngiltere 2040'a kadar da milli gelirde Macaristan ve Romanya'nın gerisine düşecek.

Keir Starmer bugün başkent Londra'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

İşçi Partisi'nin büyümeyi hızlandırmaya yönelik stratejisinin anlatılacağı toplantısı öncesinde Starmer'ın konuşması basına dağıtıldı.

Buna göre Starmer, Dünya Bankası'nın verilerine dayanarak Muhafazakar Parti iktidarındaki ekonomik gerilemeye dikkat çekecek.

İşçi Partisi'nin hesaplamalarına göre İngiltere'de kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2010-2021 arasında yılda ortalama yüzde 0,5 arttı.

2021'de İngiltere'de kişi başına gelir İngiltere'de 44.979 dolarken Polonya'da 34.915 dolar oldu.

Polonya, yıllık ortalama yüzde 3,6 olan büyüme oranını bu şekilde devam ettirirse 2030'a kadar İngiltere'yi geride bırakacak.

İşçi Partisi'ne göre Romanya'nın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8, Macaristan'ın büyüme oranı da yüzde 3.

Bu eğilimin sürmesi halinde İngiltere, 2040'a kadar bu iki ülkenin gerisinde kalacak.

'İngiltere'den Varşova'ya beyin göçü'

Keir Starmer konuşmasında "İngiltere halkı Almanya ve Fransa'nın yanında doğudaki Avrupalı komşularımız zenginleşirken geride kalıyor. Bundan rahatsızız. İngiltere'nin Polonya tarafından geçileceği bir yola sokulmasından rahatsızız" diyecek.

Starmer'ın konuşmasında ayrıca "Kasabalarımızda kentlerimizde insanlarımızın göç etmekten başka çaresinin kalmayacağı bir durumla karşı karşıya kalmasını istemiyorum. Sadece Londra ve Edinburgh'a değil Lyon, Münih ve Varşova'ya beyin göçünden bahsediyorum. Ülkemizin hak ettiği gelecek bu değil" demesi bekleniyor.

İşçi Partisi ülkedeki giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarda İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) önemli bir payı olduğunu söylüyor.

İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmıştı.

Muhafazakar Parti 13 yıldır iktidarda.

İngiliz 'i' gazetesi için BMG Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir kamuoyu araştırması İşçi Partisi'nin Muhafazakar Parti'nin 17 puan önünde olduğuna işaret ediyor.