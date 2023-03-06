Irak'ta Hristiyanlar, alkolü yasaklayan düzenlemeyi iptal ettirmeye çalışıyor

Kaynak, Getty Images

48 dakika önce

Iraklı Hristiyan siyasetçiler, alkol ithalatı ve satışını yasaklayan yasayı iptal ettirmeye çalışıyor.

Cumartesi günü gümrük görevlilerine yasayı uygulamaları talimatı verildi. Tasarı, itirazlara rağmen geçen ay yasalaşmıştı.

Irak Parlamentosu’nda beş sandalyesi bulunan grup, yasanın demokratik olmadığını savunarak dava açtı.

Irak’ta kamusal alanlarda alkol tüketilmesi hoş karşılanmıyor, ancak içki satan dükkanlardan veya ruhsatlı barlardan temin edilebiliyor.

Irak Parlamentosu 25 milyon Irak dinarı (17 bin dolardan fazla) ceza verilmesini öngören yasağı ilk olarak 2016’da kabul etmişti.

Alkol ithali ve üretimini yasaklayan yasa, geçtikten yedi yıl sonra resmi gazetede yayımlanıp, yürürlüğe girdi.

Yasanın ne ölçüde uygulanacağı, ya da Yüksek Mahkeme’den onay alıp almayacağı belli değil.

Babil Hareketi’nin üyeleri mahkemeye yaptıkları başvuruda, yasanın azınlıkların haklarını görmezden geldiği ve özgürlükleri kısıtladığı nedeniyle anayasaya uygun olmadığını savundu.

Ayrıca yasanın, geçen hafta resmi gazetede yayımlanan ve gelecek dört yıl boyunca tüm alkollü içkilere % 200 gümrük vergisi getiren düzenlemeyle de çeliştiği vurgulanıyor.

Bağdat’ta emlakçılık yapan Sarmad Abbas AFP Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yasağın alkol satışını karaborsaya iteceğini söyledi.