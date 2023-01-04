Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İspanya yılın bu döneminde görülmemiş sıcaklarla karşı karşıya

4 Ocak 2023, 08:39 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Avrupa’da bazı ülkelerde yılın ilk günlerinde, Ocak ayının hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

2023’ün ilk üç gününde sekiz Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar vardı.

Polonya’nın Varşova kentinde sıcaklık 18,9 derece, İspanya’nın Bilbao kentindeyse 25,1 derece oldu. Bu mevsim ortalamalarının 10 derece üstünde, Temmuz ortalaması seviyesindeydi.

Ulusal sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer ülkeler ise Hollanda, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Çekya, Danimarka ve Belarus oldu.

Almanya, Fransa ve Ukrayna’da ise yerel sıcaklık rekorları kırıldı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Polonya'nın Szczecin kentinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bu tür hava olaylarıyla sık sık karşılaşılacağı konusunda yıllardır uyarılarda bulunuyordu.

Sıcaklık rekorları dönem dönem kırılsa da bir önceki rekordan 10 derece fazlasının görülmesi sıra dışı bir olay.

İngiltere, İrlanda, İspanya ve Fransa birkaç gün önce, 2022’nin ülkelerinde tarihe geçmiş en sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.

Dünyada ortalama sıcaklıklar, endüstriyel dönemin başlangıcına kıyasla bugün 1,1 derece daha yüksek.

Kayak tesisleri kapandı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İsviçre'de bir kayak pistine yapay kar döküldü

Avrupa kıtasındaki sıcak hava dalgası, İsviçre ve Fransa’daki kayak tesislerini de etkiledi.

Bazı tesisler yetersiz kar nedeniyle kapandı.

Fransa’da enerji krizi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle yapay kar makinalarının çalıştırılması sonbaharda yasaklanmıştı.

Öte yandan sıcak hava dalgası kıtanın tamamına hakim değil.

Moskova’da İskandinavya’nın bazı bölgelerinde -20 derecelerin görülmesi bekleniyor.

Atlantik’in öte yakasında durum farklı

Öte yandan Atlantik’in diğer yakasındaysa Kuzey Amerika’da büyük bir soğuk hava dalgası sonucu en az 60 kişi öldü.