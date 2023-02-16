Kahramanmaraş depremi: Halep’te hastaneler doldu

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Asaf Abbud ve Kate Forbes | Halep ve Londra

Fotoğraf altı yazısı, Doktorlar hastanede yer kalmadığı için soğuk havaya rağmen hastaları dışarda tedavi etmeye çalışıyor

BBC'ye konuşan Suriye'den bir doktor, geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Halep'teki hastanelerin yeni hastalar için yeterli odaya sahip olmadığını söylüyor.

El-Razi Hastanesi'nde koğuşlara sığmayacak kadar çok yatak var. Koridorlarda uç uca ve soğuk avluya kadar uzanıyorlar.

Ortopedi Bölümü Başkanı Dr. Nizar Süleyman, "Hastaları tedavi ettikten sonra bile hastanelerden taburcu edemedik. Şehir hasar gördü ve gidebilecekleri bir yer yok" diyor:

"Kısa sürede çok sayıda hasta geldi. İlaç bulmakta büyük sıkıntı çekiyoruz, bu yüzden durum gerçekten endişe verici.

"Örneğin, kırıkları tedavi edecek tıbbi ekipman eksikliği çekiyoruz. Kriz nedeniyle zaten bu sıkıntıyı çekiyoruz ve kuşatma (yaptırımlar) durumu daha da kötüleştiriyor."

Birleşmiş Milletler’e göre, 6 Şubat'taki depremden bu yana Suriye'de 4.400'den fazla ölüm ve 7.600'den fazla yaralanma bildirildi.

Fotoğraf altı yazısı, Dr. Nizar Süleyman yaptırımlar nedeniyle ülkede ilaç bulmanın zor olduğunu söylüyor

Halep’teki hasar çok yaygın.

Suriye hükümeti BBC'ye, orayı ziyaret etmesi ve sağlık çalışanları ile konuşması için izin verdi.

Şehirde yürürken BBC ekibi, yıkılan binalarda hayatta kalanların seslerinin duyulabilmesi için sessiz olmaya çalıştı.

Depremin üzerinden bir hafta geçtikten sonra enkazda canlı birini bulma ihtimali çok zayıf. Ancak hastalar El-Razi Hastanesi'ne gelmeye devam ediyor.

Enkaz altında yaklaşık 24 saat mahsur kalan Ebu Muhammed, hayatta kalan diğer kişilerle birlikte bir koğuşta yatıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Ebu Muhammed

Depremde eşini ve beş çocuğundan üçünü kaybetti. Telefonunda ailesinin mutlu zamanlarını gösteren renkli bir fotoğrafa bakıyor.

"Cennete gittiler, şimdi Allah'ın yanındalar" diyor ağlayarak.

Bir şeye şükrediyor:

"Tanrı onları anmam için cep telefonumu kurtardı, en azından onları her özlediğimde fotoğraflarına bakabiliyorum.

"Bana olanlara hala inanamıyorum. Bazen bunun bir kabus, kötü bir rüya olduğunu düşünüyorum. Gerçek olamaz."

On binlerce insan evlerini kaybettikten sonra artık kiliselerde, camilerde ya da kamusal alanlarda ve parklarda yaşıyor.

Savaşa eklenen yıkım

Bize, ülkede on yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sırasında sevdiklerini veya mallarını kaybetmeyi neredeyse beklediklerini söylediler.

Ama deprem çok beklenmedikti. Onlar uyurken vurdu ve bir şekilde katlanmanın daha da zor olduğunu hissettikleri yeni bir acı dalgası getirdi.

Hükümet, yardım çabalarının, Batılı güçlerin ülkedeki 12 yıllık iç savaş sırasında işlendiği iddia edilen insan hakları ihlalleri ve diğer ihmallere cevaben uyguladığı ekonomik yaptırımlar tarafından sekteye uğradığını söylüyor.

ABD, İngiltere ve AB, temel ihtiyaçların ve insani yardımın yaptırımlardan muaf olduğunu söyleyerek bunu reddediyor.

Bununla birlikte, Suriye'ye tıbbi malzeme ihracatı özel olarak yaptırımlara tabi tutulmasa da, Batılı yetkililer tarafından cezalandırılmaktan korkan uluslararası ve bölgesel bankalar, geçmişte Suriyelilerin bunları satın almak için ihtiyaç duyduğu mali işlemleri onaylama konusunda isteksiz davrandılar.

Suriye devlet haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı görüşmede tüm "tek taraflı zorlayıcı önlemlerin" kaldırılması çağrısında bulundu.

Hükümetin iç savaştaki kilit müttefikleri - Rusya, İran ve İran destekli Lübnanlı militan grup Hizbullah - Suriye'nin hükümet kontrolündeki bölgelerine yardım taahhüt etti.

Suriye devlet medyasına göre Çin, Sudan, Cezayir, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka ülke tarafından bağışlanan yardım da ulaştı.

BBC, Rus yardımının kamyonlarla Halep'teki bir kilisedeki bir merkeze ulaştırıldığını gördü.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı da altıncı İran yardım sevkiyatının geldiğini bildirdi.

Bu arada komşu Lübnan, limanlarını ve havaalanlarını Suriye'ye yardım göndermek isteyen ülkeler için açacağını doğruladı.

Buna karşılık, Suriye'nin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere, BM tarafından Türkiye üzerinden az miktarda yardım ulaştırıldı.

Mikdad, Suriye hükümetinin "hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bölgelerde, ihtiyaç duyan herkese insani yardım ulaştırmaya" kararlı olduğunu söyledi.