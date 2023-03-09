Gürcistan'da protestolara yol açan 'yabancı ajan' yasa tasarısı geri çekilecek

Kaynak, AFP

9 Mart 2023, 12:28 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Gürcistan’da iktidar partisi, bir süredir ülkede protestolara yol açan "yabancı ajan" yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

Tasarıya göre herhangi bir sivil toplum kuruluşu (STK) veya medya, gelirinin yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından hibe veya fonlarla alması durumunda "yabancı ajan" olarak değerlendirilecekti.

Başkent Tiflis’te binlerce protestocu, tasarıyı Rusya’daki yasalara benzeterek, parlamentoda reddedilmesi talebiyle sokaklara çıkmıştı.

Protestoların ardından iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi, yasa tasarısının “koşulsuz olarak” geri çekileceğini söyledi.

Parti yetkilileri, toplumun tamamını temsil etmek istediklerini ve toplumdaki kutuplaşmayı azaltmak için bu adımı attıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmi başvuruda bulunan Gürcistan, NATO’ya da üye olmak istiyor.

AB yetkilileri yasa tasarısının birliğin değerleriyle uyumlu olmadığını söylemişti.

AB’nin Gürcistan delegasyonu, yasa tasarısının geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, ülkenin AB reformlarına devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Hükümetin U dönüşü, parlamento önündeki protestocuların arka arkaya iki gece polislerle çatışmasının ardından geldi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Water cannon and pepper spray fired at protesters in Georgia", Duration 0,25 00:25 Video altyazısı, Gürcistan'da polis, protestocuları dağıtmak için su ve göz yaşartıcı gaz kullandı

30 yaşındaki protestocu Luka Kimeridze, “Bir kere daha bizi Avrupa Birliği’nden ve Avrupa değerlerinden uzaklaştırmak istiyorlar” dedi.

Kolluk kuvvetleri “Rus yasasına hayır” sloganları atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, yasanın toplumda yarattığı kargaşanın gereksiz olduğunu söylemişti.

Gürcistan Rüyası Partisi, bu yasanın ABD’de 1930’lardan beri uygulanan yasaları temel aldığını açıklamıştı.

Rusya da 2012’de buna benzer bir yasa çıkarırken ABD örneğini vermişti.

Rusya’daki yasa yıllar içinde daha sıkı bir şekilde uygulanarak Batı tarafından fonlanan STK’leri, bağımsız medyayı, gazetecileri ve blog yazarlarını baskı altına almak için kullanıldı.

Bu kişiler, tüm içeriklerine “yabancı ajan” ibaresini eklemek zorunda.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Gürcistan şubesinde çalışan Eka Gigauri BBC’ye yaptığı açıklamada STK’lerin halen 10 farklı yasaya tabi olduklarını ve Maliye Bakanlığı’nın bu kuruluşları sıkı bir şekilde denetlendiğini söyledi.