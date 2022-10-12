İngiltere'de resesyon riski: Ekonomi Ağustos ayında yüzde 0,3 küçüldü

Kaynak, Getty Images

58 dakika önce

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi Ağustos ayı resmi büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi, Ağustos ayında yüzde 0,3 küçüldü.

Resmi verilere göre Temmuz ayında yüzde 0,1 büyüyen İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3'lük sürpriz küçülme oranı durgunluk riskini artırdı.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Baş Ekonomisti Yael Selfin, İngiltere'nin artık "durgunluğun eşiğinde sallandığını" söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi, küçülmenin, üretim ve bakım işlerindeki zayıflamayla bağlantılı olarak petrol ve gaz sektöründeki yavaşlamadan kaynaklandığını açıkladı.

Ofisin Baş Ekonomisti Grant Fitzner, "Ekonomi, hem üretim hem de hizmetlerdeki gerilemeye bağlı olarak Ağustos ayında küçüldü" dedi ve ekonominin çeyrek bazda daraldığını açıkladı.

Fitzner, perakende, güzellik-bakım ve konaklama gibi müşterilere yönelik diğer birçok sektörde işlerin "nispeten kötü gittiğini" de belirtti.

İngiltere ekonomisine ilişkin tahminler, artan yaşam maliyetleriyle birlikte büyümenin duracağı yönündeydi.

KPMG Baş Ekonomisti Selfin, hanehalkı harcamalarındaki baskının, büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti ve bu durumun, "İngiltere ekonomisinin teknik anlamda resesyona girmesine" neden olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere'nin yıl sonuna doğru resesyona gireceği konusunda uyarmıştı.

Ekonomik durgunluk veya resesyon, ekonomik büyümenin üst üste iki çeyrek negatif gelmesi olarak tanımlanıyor.

İngiltere ekonomisi üç aylık bazda da küçüldü. Ağustos ayında sona eren üç aylık dönemde, ekonomi bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,3 küçüldü.