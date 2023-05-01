1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahale etti, gözaltılar var

Kaynak, Rıfat Kırcı Fotoğraf altı yazısı, 1 Mayıs kutlamaları, İstanbul'da Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor

1 Mayıs 2023, 12:33 +03 Güncelleme bir saat önce

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul’da kutlamaların adresi 15.00’ten itibaren Maltepe Miting Alanı olacak.

Ankara’da Tandoğan Meydanı’ndaki kutlamalar 13.30’da; İzmir’de ise Gündoğdu Meydanı’nda 13.00’te başlayacak.

Yetkililer, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı’nda yapılması istenen kutlamalara izin vermedi.

Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatılırken, Beşiktaş, Harbiye ve Osmanbey'den Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi emniyet güçleriyle yaşanan arbedede gözaltına alındı.

DHA, Beşiktaş'tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtulmuş Partisi ve Umut-Sen üyelerinden 35 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası gazeteci Zeynep Kuray’ın Beşiktaş’ta gözaltına alındığını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise 1 Mayıs'ı takip eden gazeteciler Sultan Eylem Keleş, Gencer Keten, Bülent Kılıç ve Hazar Dost'ın "darp edildiğini" söyledi.

İki sendika da gözaltına alınan Kuray'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

‘Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs’

Kaynak, DHA

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden işçileri anması için DİSK ve TÜRK-İŞ’in de aralarında bulunduğu bazı sendikaların Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasına izin verildi.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte meydanda bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, “Biz biliyoruz ki bu 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak" dedi.

TÜRK-İŞ Sendikası'ndan Cemail Bakındı, “Bu yıl da böyle bize kısıtlı bir şekilde tahsis edilmiş bir Taksim Meydanı'nda bayramımızı kutlamak zorunda kaldık. Temennim odur ki Türkiye daha özgür herkesin çok rahat bir şekilde bu bayramları birlikte kutlayabileceğimiz günler gelsin” dedi.

Siyasilerin 1 Mayıs mesajlarında seçim vurgusu

Siyasi partilerin ve politikacıların 1 Mayıs mesajlarına, 14 Mayıs’taki seçimlere yönelik vurgular yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarında paylaştığı 1 Mayıs mesajında “Emektar bir babanın evladı” ve “gençlik yıllarında İETT işçisi” olduğunu hatırlattı; hükümetin işçi politikalarından övgüyle bahsederek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy istedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde orta sınıfı tekrar güçlendireceğini, bunu da çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyerek ve asgari ücretliden vergi almayarak yapacaklarını söyledi, seçmenden 14 Mayıs seçimleri için talep etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Millet İttifakı olarak gelir adaletini yeniden sağlayacaklarının sözünü verdiklerini ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de 1 Mayıs kutlamaları için yaptığı çağrıda, 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti’ye oy istedi.