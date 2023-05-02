Kılıçdaroğlu’nun Cambridge Analytica uyarısı: CHP’ye göre Kılıçdaroğlu 'dark web” üzerinden sahte görüntü ve ses kaydıyla hedef alınacak'

Kaynak, CHP

2 Mayıs 2023, 20:37 +03 Güncelleme bir saat önce

Ayşe Sayın/ Ankara

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Seçime 10 gün kala pis işler döneceği” iddiasını dile getirdiği 29 Nisan’daki Kayseri Mitingi’nin ardından, 1 Mayıs akşamı twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a “Camridge Analytica’lık oynama” uyarısında bulunması siyasette “seçim sürecine siber müdahale” tartışması başlattı.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun bu uyarısının altında iktidar kanadının seçime 10 gün kala, internet üzerinden sahte video ve görüntüleri ile CHP Lideri aleyhine bir kampanya başlatacağı duyumuna bağlıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun “dark web” olarak adlandırılan karanlık ağlar üzerinden hedef gösterileceği duyumunu aldıklarını belirten CHP kurmayları “Hedefte, seçim sonucunu Kılıçdaroğlu lehine etkileyecek, AKP’den kopup bize yönelmiş yüzde 4-5 oranındaki mütedeyyin seçmen var. Amaç onların Kılıçdaroğlu’na oy vermesini engellemek” görüşünü dile getiriyorlar.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir, iktidarın kutuplaştırıcı dilini eleştirirken, “seçimi manüple etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını” savunuyor.

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’daki Kayseri mitinginde de “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” diyerek iddiasını bir adım ileri taşıdı. Kılıçdaroğlu 1 Mayıs akşamı ise twitter hesabından ise “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Kılıçdaroğlu’nu kendisi ve çalışma arkadaşlarına “iftira atmakla, hedef göstermekle” suçlarken, , “dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan sayın Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” yanıtını verdi.

CHP’ye göre iki ayaklı strateji var: Amaç, Kılıçdaroğlu’na yönelen mütedeyyin seçmeni sandıktan uzak tutmak

CHP Kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı son uyarıların altında, kendisine gelen özel bilgilerin yattığını dile getiriyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun seçim yarışını önde götürdüğünü savunan CHP kurmayları, iktidarın seçime kısa süre kala, özellikle seçim sonucunu muhalefet lehine çevirecek olan AKP’den kopan “mütedeyyin seçmen”in hedef alındığını, “terörist, darbeci” söylemiyle bu seçmenin “tehdit edildiği” savunulurken, diğer yandan da internet üzerinden Kılçıdaroğlu aleyhine bir algı oluşturma hazırlığı olduğunu savunuyorlar.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs’ı “siyasi darbe girişmi” olarak nitelendirmesi, AKP sözcüsü Ömer Çelik’in, “Bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı göndermek”, Cumhurbaşkanı Danışması Mehmet Uçum’un, “İktidar değişikliği tam bağımsızlık sürecine darbe olur” açıklamalarının “tesadüf olmadığı” ifade ediliyor.

Seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu, muhalefetin de iktidara gelmesinin en doğal hakkı olduğuna dikkat çeken bir CHP kurmayı, bu söylemin altında ilk kez Kılıçdaroğlu’na oy vermeye yönelen seçmene yönelik “tehdit” olduğunu savunuyor:

“Hedefte, seçim sonucunu Kılıçdaroğlu lehine etkileyecek, AKP’den kopup bize yönelmiş yüzde 4-5 oranındaki mütedeyyin seçmen var. Kamuoyu anketlerinde kararsız görünen, mesela 2018’de AKP’ye oy vermiş ama artık ailesinin, çocuklarının baskısıyla AKP’den kopmuş bize yönelmiş kentli, mütedeyyin seçmenler. İktidar işte bu seçmeni, ‘oraya oy verirsen seni de darbeci, terörist sayarım’ diye tehdit ediyor. O seçmen, kendilerine oy vermese de, en azından sandığa gitmesinler, Kılıçdaroğlu’na oy vermesin, istiyorlar. Amaç onların Kılıçdaroğlu’na oy vermesini engellemek, sandıktan uzak tutmak”

'Sahte ses kayıtları ve montaj görüntüler devreye sokulacak' iddiası

CHP kaynaklarının iddiasına göre, seçime son 10 gün kala Kılıçdaroğlu’na yönelik internet üzerinden de bir karşı kampanya yürütme hazırlığı var.

İletişim Başkanlığı üzerinden internette “karanlık, kirli ağlar” olarak da nitelendirilen bazı “dark web” siteleri üzerinden CHP Lideri aleyhine sahte ses kayıtları, montaj görüntülerle “yıpratma kampanyası” yürütüleceğini savunan CHP kurmayları, bu yönde kendisine gelen bilgiler üzerine Kılıçdaroğlu’nun ön alıp, bu girişimlerin önünü kesmek için açıklama yaptığına işaret ediyorlar.

CHP’de, gelişen teknolojiyle, ses ve görüntüler üzerinde oynamanın son derece mümkün olduğuna işaret ediliyor.