The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri nasıl yorumladı, tepkiler ne oldu?

Kaynak, Economist

5 Mayıs 2023, 12:43 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi bu haftaki kapağında 14 Mayıs seçimlerine yer verdi ve bunun “2023’ün en önemli seçimi” olduğunu yazdı.

Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra “Erdoğan gitmeli”, “Demokrasiyi kurtarın” ve “Oy verin!” ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel de kullanıldı.

Başyazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesinin "tüm dünyada demokratlara umut vereceği, diktatörlerin seçimle gidebileceğini göstereceği" belirtildi.

Economist’e iktidardan sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı medyasının “Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığının patolojik hale geldiğini” söyledi:

“Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı bir konuşmada, Economist’in bir sonraki sayısında kendisinin de bir makalesinin yer alacağını fakat bu sayının ardından makalesini geri çekmeye karar verdiğini açıkladı:

“Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar veya Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? İngiltere’ye ne zararı var? Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı, Avrupa’nın güvenliği tehlikede olacaktı.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Operasyon odakları yine hakettikleri cevapları alacaklar" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Kaynak, Economist Fotoğraf altı yazısı, Kapakta yer alan etiketler internet sitesindeki başyazının ana görselleriydi

The Economist: İçten bir şekilde Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz

The Economist’in başyazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Erdoğan seçimi kaybederse Türk halkı daha özgür, daha korkusuz ve zaman içinde daha müreffeh olacak. Yeni hükümet Batı ile yıpranan ilişkileri tamir edecek. En önemlisi, Macaristan’dan Hindistan’a kadar tek adam rejiminin yükselişte olduğu bir dönemde diktatörlerin barışçıl bir şekilde saf dışı bırakılabileceğini gösterecek.

“Erdoğan iktidarını, yanlış politikaları düzelten kurumları kısıtlayarak perçinledi. Muhalefet bu kurumları restore etmeyi vadediyor.

“Sınırsız gücün kötü etkilerinden biri de, Erdoğan’ın ekonomi politikalarının sıradan Türklerin canını yakmasıydı. Enflasyon resmi verilere göre yüzde 40’ın üzerinde ve bu veriler güvenilir de olmayabilir.

“Seçmenler soğanın fiyatının iki yılda ona katlanmasından şikayetçi.

“Sadece ekonomi değil, demokrasi de ağır yaralı. 2017’de Parlamento’yu ıskartaya çıkartarak ülkeyi kararnamelerle yönetmeye başladı.

“Erdoğan’ın savcıları aktivistleri ve siyasetçileri ‘terörizm’ suçlamalarıyla sindirdi.

“Bu tablo Erdoğan tekrar seçilirse kötüleşecek fakat kaybederse hızla iyileşecek.

“Muhalefetin kazanması Türkiye’nin komşuları için de iyi olacak. Bu, Batı için de büyük jeopolitik öneme sahip.

“Bugünlerde Avrupa’nın geri kalanından tamamen kopmuş Türkiye, aslında halen AB için üyelik sürecinde. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir fakat Kılıçdaroğlu kazanırsa AİHM kararlarına uyacağını ve siyasi tutukluları serbest bırakacağını söylüyor.

“Avrupa buna karşılık olarak Türkler için yıllardır rafa kaldırılmış vize programını tamamlamalı, Türkiye’nin AB Ortak Pazarı’na erişimini iyileştirmeli ve dış politikada ortaklık yapmalı.

“Kılıçdaroğlu kazanırsa bu Türkiye, Avrupa ve küresel demokrasi mücadelesi için çok önemli olacak.

“Erdoğan ilk yıllarında bazı iyi şeyler yaptı ama çok fazla yetkiyi elinde toplamasının ardından karar verme yetisi ve ahlakı bulanıklaştı.