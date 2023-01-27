Gelir vergisi: “Bordro Mahkumları”

20 bin TL brüt maaş kazanan bir çalışanın cebine 2023’ün Ocak ayında 15 bin 650 TL girdi. Ekim'de ise 14 bin TL girecek. Peki Ekim ayında kesilen 6 bin TL nereye gidiyor?