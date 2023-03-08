Holi: Hindistan’da kutlanan renklerin festivali

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çocuklar da yetişkinler de festivali renkli boyalarla kutluyor

bir saat önce

Milyonlarca Hint, gerekse ülkelerinde gerekse de dünyanın çeşitli yerlerinde renklerin festivali Holi’yi kutluyor.

Festivalde, insanlar baharın başlangıcını ve iyinin kötüye karşı kazandığı zaferi kutluyor.

Kutlamalarda insanlar arkadaşlarına ve ailelerine parlak renklerde boyalar sürüyor, dualar ediyor ve sembolik olarak kötüleri yok etsin diye de şenlik ateşi yakıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Holi'ye renkli danslar ve performanslar damga vuruyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Festival dindarlar için bir hayli önemli

Hindistan'da büyük bir kültürel öneme sahip olan festival bir Hindu efsanesine dayanıyor. İnsanlar festivali yeni başlangıçlar ve ilişkileri düzeltip yeniden inşa etmek için bir fırsat olarak görüyor.

Festival kutlamaları kapsamında Hindistan'ın çeşitli yerlerinde büyük geçit törenleri düzenleniyor. Geleneksel yemeklerin bolca tüketildiği bu kutlamalarda halk dans edip şarkılar söylüyor. Okulların tatil edildiği günde hem yetişkinler hem de çocuklar renklere bürünüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Festival boyunca okulların hemen hemen hepsi kapanıyor

Festival, kuzey Hindistan eyaleti Uttar Pradesh'teki Vrindavan ve Mathura gibi şehirlerde büyük coşkuyla kutlanıyor.

Bir hafta süren festival kapsamında oluşturulan büyük geçit törenlerinde insanlar birbirlerine renkli boyalar fırlatıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Vrindavan şehrindeki halk, festivaldeki kutlamalarda havaya çiçek yaprakları atıyor

Kaynak, Getty Images

Festival haftası boyunca sokak satıcıları boya, su tabancaları ile birlikte bir sürü araç gereç satıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çocuklar, su tabancalarına doldurdukları boyalarla birbirlerine su sıkıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı,

İnsanların tüm vücutları boyanmış halde fotoğraflanıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı,

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı,